加州州長紐森宣布新一輪居家令 灣區暫未需實施（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森預期,感恩節假期過後的這兩至三星期,確診新型肺炎的人數會急升,增加醫療系統負擔,周四宣佈新的緊急居家令,規定如果某一地區的深切治療部可使用的病床數目少過15%,必須收緊居家令3三星期。

加州周四新增18,591宗新症,周四多113人死亡,過去兩星期,住院人數增加了86%,深切治療部患者人數就增加了67%。

紐森說:「如果現在不採取緊急措施,加州的醫療系統將會超出負荷,死亡人數會繼續增加。」

紐森因此制定新的緊急居家令,規定醫院深切治療部使用率超過八成半,即可使用病床數目少過15%的地區,必須收緊居家令三星期。

他將全加州分為5個地區,灣區9個縣被列為同一區,到時候會禁止該地區任何人數的聚會,酒吧、個人護理服務、遊樂場、戲院和理髮店等服務必須再次關閉,緊急服務設施會繼續開放,學校如獲豁免,可以繼續進行親身授課,商店最多容納20%人數,餐廳則只可提供外賣,禁止任何形式的堂食。

紐森估計,灣區在12月中時,深切治療部可使用病床數目會跌穿15%,其他地區則預期更快在12月頭跌穿。

紐森周四又表示,將會向Pfizer藥廠訂購32.7萬支疫苗,預料未來幾個月分三個階段分發給醫護人員,最優先給急救人員、安老院舍職員、懲教所醫護人員等,之後分發給醫護中心職員,跟著分給實驗室和診所職員。

舊金山市長布里德表示,雖然舊金山暫時未實施新的居家令,但現時是疫情最嚴重時期,將會跟其他縣府商量如何減低住院人數,否則灣區病床數目會出現短缺。

