加州州長紐森宣布新一輪居家令 灣區暫未需實施（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森預期，感恩節假期過後的這兩至三星期，確診新型肺炎的人數會急升，增加醫療系統負擔，周四宣佈新的緊急居家令，規定如果某一地區的深切治療部可使用的病床數目少過15%，必須收緊居家令3三星期。

加州周四新增18,591宗新症，周四多113人死亡，過去兩星期，住院人數增加了86%，深切治療部患者人數就增加了67%。

紐森說：「如果現在不採取緊急措施，加州的醫療系統將會超出負荷，死亡人數會繼續增加。」

紐森因此制定新的緊急居家令，規定醫院深切治療部使用率超過八成半，即可使用病床數目少過15%的地區，必須收緊居家令三星期。

他將全加州分為5個地區，灣區9個縣被列為同一區，到時候會禁止該地區任何人數的聚會，酒吧、個人護理服務、遊樂場、戲院和理髮店等服務必須再次關閉，緊急服務設施會繼續開放，學校如獲豁免，可以繼續進行親身授課，商店最多容納20%人數，餐廳則只可提供外賣，禁止任何形式的堂食。

紐森估計，灣區在12月中時，深切治療部可使用病床數目會跌穿15%，其他地區則預期更快在12月頭跌穿。

紐森周四又表示，將會向Pfizer藥廠訂購32.7萬支疫苗，預料未來幾個月分三個階段分發給醫護人員，最優先給急救人員、安老院舍職員、懲教所醫護人員等，之後分發給醫護中心職員，跟著分給實驗室和診所職員。

舊金山市長布里德表示，雖然舊金山暫時未實施新的居家令，但現時是疫情最嚴重時期，將會跟其他縣府商量如何減低住院人數，否則灣區病床數目會出現短缺。

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