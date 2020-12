【KTSF】

聖誕節將至,許多民眾已經著手在家布置節日相關的裝飾,不過加州毒物控制部門特別發布視頻提醒民眾,要確保做好居家「防毒」措施。

例如聖誕樹掛飾,很可能被孩子拿來玩,踩到時會破裂導致受傷,還有聖誕耳環小飾品,孩子誤食可能會噎到。

而一些玩具的電池,不但有誤食噎到的危害,也可能導致毒害。

或是一些看起來很美味的巧克力,其實含有大麻,以及這些看起來像軟糖的玩具塑膠蟲都要小心,最好別在家中存放。

另外,像是在聖誕樹上噴灑製造下雪效果的噴劑,裡面通常含有推進燃劑,務必要在戶外使用,噴灑完成之後再把樹移到室內,否則燃劑的化學物質可能會殘留。

最後提醒大家,閃亮的包裝紙條,或是其他包裝材料,絕對不要放在壁爐邊,更不要在室內燃燒,因為可能含鉛或其他有害物質。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。