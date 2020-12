義工嚴重不足 食物庫希望懂中英雙語民眾參加（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了確保民眾在疫情期間有足夠的糧食,食物庫在舊金山及Marin縣增設了近30個臨時的食物派發中心,不過近日幫忙的義工大幅減少,食物庫希望招募更多懂講中文的民眾加入義工行列。

舊金山華埠劉貴明小學的停車場,每個星期四都會變成臨時食物派發中心,為800至900個家庭提供免費食物,周四有雞、牛奶及蔬果。

州眾議員邱信福(David Chiu)表示,這些食物派發中心全部是由義工打理,他自己每個月至少亦會來幫忙一次。

要照顧好市內每個站點,每星期大約需要兩千名義工,不過近幾個月義工人數減少了近一半。

邱信福說:「一部分,我們希望華裔社區支持食物站的運作,但同時加入我們成為義工,因為我們特別需要懂雙語的義工,這是至關重要的。」

孔詠琪(Vicki Kong)是劉貴明小學食物站的負責人,這裡需要30至40名義工,主要負責將食物入袋,派發給市民,她表示,在疫情期間,派發的食物多了一倍,需要的義工自然亦要增加,但是義工人數不是太穩定。

孔詠琪說:「如果只有一半出現到來幫忙,那我們看上去好像很簡單,入袋,但其實很重要,因為如果來不及,市民就要排越久。」

鄭嘉嘉是這裡是義工之一,因為懂講中文,她特地選擇來劉貴明小學幫忙,她表示,義工不足時,剩下的人就要不停手工作,有時候工作幾小時,連小休時間都沒有,雖然沒有報酬,但心靈上的滿足比一切更重要。

鄭嘉嘉說:「這裡的華人都是老一輩,他們不太懂英文,有時候有些問題,我都可以幫忙解答,覺得很開心,覺得幫到人。」

有興趣加入義工行列的市民,只需要上到食物庫的網站報名,網址是http://sfmfoodbank.org。

另外,合資格領取食物的市民,其實不限收入,只要是舊金山居民,並去到仍然未滿額的食物站,提供身份證及地址證明登記即可。

舊金山一共有20多個這些臨時食物派發中心,來拿食物的市民收入不限,不過在劉貴明小學這裡,及北岸區兩個站點,已經全部額滿,由於疫情還未過去,民眾對食物的需求還是很大,因此預計這些食物站會長期營運下去。

