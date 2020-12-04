義工嚴重不足 食物庫希望懂中英雙語民眾參加（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

為了確保民眾在疫情期間有足夠的糧食，食物庫在舊金山及Marin縣增設了近30個臨時的食物派發中心，不過近日幫忙的義工大幅減少，食物庫希望招募更多懂講中文的民眾加入義工行列。

舊金山華埠劉貴明小學的停車場，每個星期四都會變成臨時食物派發中心，為800至900個家庭提供免費食物，周四有雞、牛奶及蔬果。

州眾議員邱信福（David Chiu）表示，這些食物派發中心全部是由義工打理，他自己每個月至少亦會來幫忙一次。

要照顧好市內每個站點，每星期大約需要兩千名義工，不過近幾個月義工人數減少了近一半。

邱信福說：「一部分，我們希望華裔社區支持食物站的運作，但同時加入我們成為義工，因為我們特別需要懂雙語的義工，這是至關重要的。」

孔詠琪（Vicki Kong）是劉貴明小學食物站的負責人，這裡需要30至40名義工，主要負責將食物入袋，派發給市民，她表示，在疫情期間，派發的食物多了一倍，需要的義工自然亦要增加，但是義工人數不是太穩定。

孔詠琪說：「如果只有一半出現到來幫忙，那我們看上去好像很簡單，入袋，但其實很重要，因為如果來不及，市民就要排越久。」

鄭嘉嘉是這裡是義工之一，因為懂講中文，她特地選擇來劉貴明小學幫忙，她表示，義工不足時，剩下的人就要不停手工作，有時候工作幾小時，連小休時間都沒有，雖然沒有報酬，但心靈上的滿足比一切更重要。

鄭嘉嘉說：「這裡的華人都是老一輩，他們不太懂英文，有時候有些問題，我都可以幫忙解答，覺得很開心，覺得幫到人。」

有興趣加入義工行列的市民，只需要上到食物庫的網站報名，網址是http://sfmfoodbank.org。

另外，合資格領取食物的市民，其實不限收入，只要是舊金山居民，並去到仍然未滿額的食物站，提供身份證及地址證明登記即可。

舊金山一共有20多個這些臨時食物派發中心，來拿食物的市民收入不限，不過在劉貴明小學這裡，及北岸區兩個站點，已經全部額滿，由於疫情還未過去，民眾對食物的需求還是很大，因此預計這些食物站會長期營運下去。

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