灣區5縣提早實施居家令 餐廳室外堂食將叫停

【KTSF 黃恩光報導】

灣區5個縣為了及早控制疫情，聯合決定提早實施州府訂立新一輪的居家令，什麼時候開始實施？有什麼商業和活動需要關閉和停止？

灣區Alameda縣、Contra Costa縣、Marin縣、舊金山、Santa Clara縣以及柏克萊市的衛生官員，聯合宣布提早推行居家令。

各縣的衛生官員都表示，疫情近期史無前例的惡化，其中包括最早出現疫情的Santa Clara縣，該縣的ICU床位少於15%。

新居家令下，個人服務行業將需要關閉，其中包括理髮店和修甲店，酒吧、酒莊、健身室以及賭場也需要暫時關閉，餐館只准外賣，必要行業可以繼續開放，零售店顧客人數將收緊至20%，已經重開的學校可以繼續面授教學，戶外康樂設施開放，不過不准飲食，社交活動方面，不同住戶的人士不能聚會。

加州州長紐森周四宣布，將全州分為5大區，其中灣區是一個區，如區內醫院可提供的ICU深切治療部床位數目下跌至15%以下，該區必須48小時之後實施居家令，為期3個星期。

雖然灣區仍未到達這個臨界點，可是5個縣的衛生局一致認為，再等就會太遲。

今次中半島San Mateo縣並沒有加入提早推行居家令的行列，該縣衛生局發聲明表示，目前最重要是與商業和社區合作，加強居民實踐抗疫，特別是避免聚會，以及要戴口罩，而當局會密切留意疫情的變化。

疫情大流行以來，加州實施全州醫療機構互助計劃，如果一個縣的ICU床位供不應求，其他縣有義務照應，現在也不例外。

5個縣提早執行居家令的時間稍有不同，Santa Clara縣、Contra Costa縣和舊金山將於星期日晚上10點開始實施，Alameda縣下星期一凌晨開始，北灣Marin縣下個星期二開始，5個縣的居家令將持續至明年1月4號。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。