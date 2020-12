灣區5縣提早實施居家令 餐廳室外堂食將叫停

【KTSF 黃恩光報導】

灣區5個縣為了及早控制疫情,聯合決定提早實施州府訂立新一輪的居家令,什麼時候開始實施?有什麼商業和活動需要關閉和停止?

灣區Alameda縣、Contra Costa縣、Marin縣、舊金山、Santa Clara縣以及柏克萊市的衛生官員,聯合宣布提早推行居家令。

各縣的衛生官員都表示,疫情近期史無前例的惡化,其中包括最早出現疫情的Santa Clara縣,該縣的ICU床位少於15%。

新居家令下,個人服務行業將需要關閉,其中包括理髮店和修甲店,酒吧、酒莊、健身室以及賭場也需要暫時關閉,餐館只准外賣,必要行業可以繼續開放,零售店顧客人數將收緊至20%,已經重開的學校可以繼續面授教學,戶外康樂設施開放,不過不准飲食,社交活動方面,不同住戶的人士不能聚會。

加州州長紐森周四宣布,將全州分為5大區,其中灣區是一個區,如區內醫院可提供的ICU深切治療部床位數目下跌至15%以下,該區必須48小時之後實施居家令,為期3個星期。

雖然灣區仍未到達這個臨界點,可是5個縣的衛生局一致認為,再等就會太遲。

今次中半島San Mateo縣並沒有加入提早推行居家令的行列,該縣衛生局發聲明表示,目前最重要是與商業和社區合作,加強居民實踐抗疫,特別是避免聚會,以及要戴口罩,而當局會密切留意疫情的變化。

疫情大流行以來,加州實施全州醫療機構互助計劃,如果一個縣的ICU床位供不應求,其他縣有義務照應,現在也不例外。

5個縣提早執行居家令的時間稍有不同,Santa Clara縣、Contra Costa縣和舊金山將於星期日晚上10點開始實施,Alameda縣下星期一凌晨開始,北灣Marin縣下個星期二開始,5個縣的居家令將持續至明年1月4號。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。