司法部告Facebook偏向聘請H-1B外國勞工

聯邦司法部周四宣布向社交巨頭Facebook提出行政訴訟,指控該公司歧視美國勞工,偏向聘請H-1B工作簽證的外國勞工。

司法部指控Facebook在2018年1月到2019年9月18日,預留2,600個平均年薪156,000的職位給外國勞工,並為他們申請綠卡,卻沒有去好好去搜尋合資格又可以上班的美國勞工。

當局又指,Facebook試圖通過不在公司的求職頁面刊登職位空缺廣告,要求求職人僅限郵寄申請,以及拒絕考慮美國勞工申請人等方式,把工作給予持有工作簽證的申請人。

經過近兩年調查,司法部指控Facebook涉嫌透過這種招聘方式,刻意和廣泛地歧視美國勞工,並違反移民及國籍法。

訴訟指出Facebook的違法行為出現在為持有H-1B外國勞工申請工作綠卡時,雇主必須要依法確保沒有美國勞工適合該職位的過程,過程中雇主必須要登招聘廣告,來證明沒有合適的美國勞工。

司法部也指控Facebook,該做法不僅歧視美國勞工,還通過和持工作簽證勞工,建立不平等僱傭關係,因為持工作簽證的勞工工作流動性有限,在取得工作綠卡的過程中,只能留在申請綠卡的雇主,有些要等上十多年。

Facebook發言人周五發聲明指出,目前公司正在配合司法部,但否認指控。

該行政訴訟由司法部移民審查執行辦公室的民權部門提出,當局尋求法庭命令,要Facebook停止被指控的違法行為,並有適當的民事罰款。

