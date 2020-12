歐洲多國推封鎖措施後疫情稍有改善

【KTSF 吳宇斌報道】

歐洲疫情在各國的封鎖措施下稍有改善,法國、意大利等國也公佈新型肺炎疫苗接種計劃。

意大利當局周四公佈新增993宗新型肺炎的死亡個案,是3月以來的紀錄新高,死亡總數超過58,000人,是歐洲第二多,僅次於英國。

意大利抗疫委員指出,雖然目前疫情嚴峻,但現在開始逐漸減緩,新增確診病例雖然仍然超過23,000宗,但已經比之前有回落。

當局已經準備好疫苗接種計劃,希望能在1月下旬開始,意大利預訂了約202萬劑疫苗,預計在明年夏季之前能夠為全國意大利人接種。

俄羅斯周四新增確診數超過28,000宗,再創紀錄新高,總確診數接近240萬,是世界第四高,但當局拒絕進行第二次全國封鎖或者關閉商業等抗疫措施。

俄羅斯國內不同地方,抗疫措施都有所不同,但大多數都比較寬鬆。

俄羅斯國家電視台周四報道了聖彼得堡的海軍接種俄羅斯研發的Sputnik V新型肺炎疫苗,還有警察突擊檢查當地商業有沒有遵守衛生規例。

法國總理卡斯泰周四指出,法國疫情正在改善,未來的新增確診數有望回落到平均每日1萬宗以下,當地的抗疫封鎖措施仍會維持兩個星期。

此外,他也提出三階段疫苗接種計劃,第一階段在明年1月開始,國內的護老院院友和高危的前線人員將會首先接種疫苗,之後兩個階段就分別在2月和春季開始,逐漸覆蓋全國。

政府已經籌備了15億歐元,用以明年為全法國民眾接種疫苗,因此疫苗會免費提供給法國國民。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。