專家分析新型肺炎疫情近日明顯惡化原因（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

灣區近期新冠肺炎案例急升，為您專訪UCSF流行病學教授解讀近期疫情的變化，以及最新的防疫措施是否能起到作用。

UCSF舊金山加大醫學院流行病學教授Peter Chin-Hong，看到近期加州和灣區確診案例都明顯激增，認為疫情的發展確實令人憂心。

Chin-Hong說：「現在這是灣區和加州第三波新冠肺炎疫情激增，但是又非常不同，是幅度最陡又最危險的增長，在我們今年所有時期以來。」

為什麼近期的疫情會突然出現戲劇化的激增呢？專家分析有三大原因，首先是天氣愈來愈冷，人們傾向於更多的在室內聚集，其次防疫時間久了，民眾出現疲乏和抗拒，最後也是最重要的原因，還是在於全美的疫情火熱，灣區不可能完全隔絕於人群活動之外。

專家並預測，接下來聖誕新年節日，加上明年農曆新年，一個個節日讓疫情傳播，沒有喘息的機會。

Chin-Hong說：「因為冬天還這麼漫長，我們認為情況會持續久一點，另外我們發現其他的事情，像是例如感恩節的大爆發，現在節日假期又將至，例如聖誕節和新年，都很可能讓感染病患數目上升，所以你會看到大爆發之上又再大爆發，然後再大爆發，最後突然之間會如墜懸下跌。」

談到州長紐森周四宣布新的居家抗疫令，專家認為，其作用無法像第一次居家令來得有效。

Chin-Hong說：「我擔心我們已經造成損害，但是我同時有希望能夠停止疾病的繼續，我們早前實施（居家令）時，絕對是幫助到我們，加州當時是全球的典範，但是這次又不同了，因為我們的起點更高了。」

至於針對出遊人士的隔離檢疫政策，目前除了Santa Clara縣採取強制規定，加州其他地區仍止於警示性質，專家認為，主要還是得靠民眾的自覺。

Chin-Hong說：「我相信可能也無法奏效，因為對民眾出遊沒有執法，這是需要報到的，而我們沒有邊境，夏威夷或許可以做到，因為你必須飛到夏威夷，當局可以在邊境要你報到，但我們是在內陸的州，你可以來來回回，這是非常困難的，即使是Santa Clara縣的指引規定特定里程範圍，但要人們知道那代表甚麼很難，可能也無法奏效。」

至於近期San Mateo縣亞裔染病人數明顯激增，專家也感到憂心，因為亞裔社區是最早開始戴口罩防疫的群體，這代表疫情傳播已經是全面性的，即使是最小心防疫的亞裔，也無法倖免。

面對還有更壞的情況，學者建議大家繼續保持戴口罩、勤洗手等習慣，並在將來疫苗問世又可得時盡早去注射疫苗。

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