專家分析新型肺炎疫情近日明顯惡化原因（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區近期新冠肺炎案例急升,為您專訪UCSF流行病學教授解讀近期疫情的變化,以及最新的防疫措施是否能起到作用。

UCSF舊金山加大醫學院流行病學教授Peter Chin-Hong,看到近期加州和灣區確診案例都明顯激增,認為疫情的發展確實令人憂心。

Chin-Hong說:「現在這是灣區和加州第三波新冠肺炎疫情激增,但是又非常不同,是幅度最陡又最危險的增長,在我們今年所有時期以來。」

為什麼近期的疫情會突然出現戲劇化的激增呢?專家分析有三大原因,首先是天氣愈來愈冷,人們傾向於更多的在室內聚集,其次防疫時間久了,民眾出現疲乏和抗拒,最後也是最重要的原因,還是在於全美的疫情火熱,灣區不可能完全隔絕於人群活動之外。

專家並預測,接下來聖誕新年節日,加上明年農曆新年,一個個節日讓疫情傳播,沒有喘息的機會。

Chin-Hong說:「因為冬天還這麼漫長,我們認為情況會持續久一點,另外我們發現其他的事情,像是例如感恩節的大爆發,現在節日假期又將至,例如聖誕節和新年,都很可能讓感染病患數目上升,所以你會看到大爆發之上又再大爆發,然後再大爆發,最後突然之間會如墜懸下跌。」

談到州長紐森周四宣布新的居家抗疫令,專家認為,其作用無法像第一次居家令來得有效。

Chin-Hong說:「我擔心我們已經造成損害,但是我同時有希望能夠停止疾病的繼續,我們早前實施(居家令)時,絕對是幫助到我們,加州當時是全球的典範,但是這次又不同了,因為我們的起點更高了。」

至於針對出遊人士的隔離檢疫政策,目前除了Santa Clara縣採取強制規定,加州其他地區仍止於警示性質,專家認為,主要還是得靠民眾的自覺。

Chin-Hong說:「我相信可能也無法奏效,因為對民眾出遊沒有執法,這是需要報到的,而我們沒有邊境,夏威夷或許可以做到,因為你必須飛到夏威夷,當局可以在邊境要你報到,但我們是在內陸的州,你可以來來回回,這是非常困難的,即使是Santa Clara縣的指引規定特定里程範圍,但要人們知道那代表甚麼很難,可能也無法奏效。」

至於近期San Mateo縣亞裔染病人數明顯激增,專家也感到憂心,因為亞裔社區是最早開始戴口罩防疫的群體,這代表疫情傳播已經是全面性的,即使是最小心防疫的亞裔,也無法倖免。

面對還有更壞的情況,學者建議大家繼續保持戴口罩、勤洗手等習慣,並在將來疫苗問世又可得時盡早去注射疫苗。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。