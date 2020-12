Danville市特殊教育高中恢復親身授課後8師生確診

【KTSF 古琳嘉報導】

San Ramon Valley聯合校區證實,位於東灣Danville市的一間專收特殊需要學生的高中,11月17日恢復到校上課後,有8名師生確診新冠肺炎。

專收特殊需要學生的Del Amigo高中,重開校園後已有8名學生和教師確診新冠肺炎,一位染疫的教師相信,是在重返校園第一天被傳染。

Del Amigo高中自閉症專家Jan Jimenez說:「我們班上有一半或以上學生根本無法戴口罩,我們也不能保持社交距離。」

她說班上是18至22歲有嚴重精神或肢體殘障的特殊需要學生,無法遵循防疫規定,連重回校園第一天,有學生被檢測出發高燒,她也是唯一有戴布口罩的人。

Jimenez說:「我們沒有工具、知識和安全措施來支持我們用適當方法讓學生配合。」

這名教師責怪校區,重開校園卻沒有做好防疫準備,校區發聲明回應稱,已密切審視情況,並採取步驟提高防疫。

校區總監John Malloy表示,重返校園當天有一名成人學生出現症狀,於是對該教室學生檢測體溫,並讓學生回家,但是校區在11月23日才收到檢測呈陽性的報告。

校區又稱,如果特殊情況學生無法戴口罩,那麼該學生周遭人士必須戴上面罩和N95口罩。

