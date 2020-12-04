Danville市特殊教育高中恢復親身授課後8師生確診

【KTSF 古琳嘉報導】

San Ramon Valley聯合校區證實，位於東灣Danville市的一間專收特殊需要學生的高中，11月17日恢復到校上課後，有8名師生確診新冠肺炎。

專收特殊需要學生的Del Amigo高中，重開校園後已有8名學生和教師確診新冠肺炎，一位染疫的教師相信，是在重返校園第一天被傳染。

Del Amigo高中自閉症專家Jan Jimenez說：「我們班上有一半或以上學生根本無法戴口罩，我們也不能保持社交距離。」

她說班上是18至22歲有嚴重精神或肢體殘障的特殊需要學生，無法遵循防疫規定，連重回校園第一天，有學生被檢測出發高燒，她也是唯一有戴布口罩的人。

Jimenez說：「我們沒有工具、知識和安全措施來支持我們用適當方法讓學生配合。」

這名教師責怪校區，重開校園卻沒有做好防疫準備，校區發聲明回應稱，已密切審視情況，並採取步驟提高防疫。

校區總監John Malloy表示，重返校園當天有一名成人學生出現症狀，於是對該教室學生檢測體溫，並讓學生回家，但是校區在11月23日才收到檢測呈陽性的報告。

校區又稱，如果特殊情況學生無法戴口罩，那麼該學生周遭人士必須戴上面罩和N95口罩。

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