Daly City兩宗車禍一死一傷 肇事司機不顧而去（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

中半島Daly City感恩節期間發生兩宗汽車撞倒行人之後不顧而去的案件，其中一名行人受重傷，另一個行人當場死亡，警方公開致命案件有關的閉路電視片段，呼籲市民提供資料，協助警方緝拿肇事司機。

警方表示，感恩節當晚8點左右，肇事汽車在Geneva Avenue開往Bayshore大道方向時撞倒一名過馬路的男人，導致他當場死亡。

警方表示，死者是一名40歲的拉美裔，肇事司機撞倒人之後非但沒有停下來，還調頭逃走。

警方表示，肇事司機沒有與其他汽車相撞，涉案汽車相信是一輛2011或2014年豐田Sienna minivan，乘客座位的車頭部分以及車頭燈有損毀。

另外感恩節之前一天，11月25號晚上10點左右，一個男人在Skyline大道夾Westridge Avenue的路肩步行時，被車撞倒，受了重傷，肇事司機不顧而去。

警方仍未清楚肇事汽車的資料，因此需要搜尋附近民居的閉路電視片段。

市民如有兩宗案件的線索，請聯繫警方探員Lizana，電話是(650) 991-8270。

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