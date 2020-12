Daly City兩宗車禍一死一傷 肇事司機不顧而去（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Daly City感恩節期間發生兩宗汽車撞倒行人之後不顧而去的案件,其中一名行人受重傷,另一個行人當場死亡,警方公開致命案件有關的閉路電視片段,呼籲市民提供資料,協助警方緝拿肇事司機。

警方表示,感恩節當晚8點左右,肇事汽車在Geneva Avenue開往Bayshore大道方向時撞倒一名過馬路的男人,導致他當場死亡。

警方表示,死者是一名40歲的拉美裔,肇事司機撞倒人之後非但沒有停下來,還調頭逃走。

警方表示,肇事司機沒有與其他汽車相撞,涉案汽車相信是一輛2011或2014年豐田Sienna minivan,乘客座位的車頭部分以及車頭燈有損毀。

另外感恩節之前一天,11月25號晚上10點左右,一個男人在Skyline大道夾Westridge Avenue的路肩步行時,被車撞倒,受了重傷,肇事司機不顧而去。

警方仍未清楚肇事汽車的資料,因此需要搜尋附近民居的閉路電視片段。

市民如有兩宗案件的線索,請聯繫警方探員Lizana,電話是(650) 991-8270。

