聯邦法官頒令特朗普政府全面恢復夢想生計劃

【KTSF 江良慧報導】

一個聯邦法官周五下令特朗普政府要全面恢復奧巴馬年代創立的DACA夢想生計劃,要國土安全部恢復接受申請。

特朗普政府在2017年試圖終止有關保護夢想生的DACA計劃,不過聯邦最高法院在今年6月裁定,聯邦政府不得終止DACA計劃。

在7月,時任署理國土安全部長Chad Wolf發出備忘錄,說政府不接受新的DACA申請,舊有申請人續期也只能續一年,而並非計劃原來的續期兩年,不過聯邦法官在上月裁定,Wolf的任命不合法,他簽發的備忘錄也因此無效。

法官在周五下令國土安全部最遲要在星期一在網站上張貼通告,宣布再接受新的DACA申請,以及恢復計劃原來的條款,即是舊有申請人可以續期兩年。

根據原告人律師,有大約100萬名無證移民的青少年子女預計合資格可以申請,國土安全部暫時未就法庭命令發表評論。

