美國疫症死亡人數再創高峰 成第三大殺手

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎死亡人數在周四再次創新高,有接近2,900人死亡,疫情爆發至今,全美有超過277,000人染疫死亡,也令新型肺炎取代意外,成為全美排第三的殺手。

美國周四有217,667宗新症,2,879人死亡和101,276人要住院,是連續第三天有超過10萬人住院。

全美累計有1430多萬人確診,有278,000多人死亡。

根據CDC疾控中心,在2018年,全美有超過65萬人因為心臟病死亡,排第二的是癌症,有接近60萬人因為患癌致死,而全國排第三的致死原因是意外,有167,000人因此而喪生,不過去年還未是一種致死原因的新型肺炎,今年已經是全美第三大殺手。

而雖然經常有人把新型肺炎和流感相提並論,說兩者的影響差不多,但其實在2018年,因為流感而死的人只有大約6萬人,屬於典型流感季節的死亡率,是當年排第八的致死原因,因流感而死的人,比慢性下呼吸道疾病、中風、腦退化和糖尿病都要少。

