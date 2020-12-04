國會紓困方案談判未有著落 普洛西指語調有好轉

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疫情再起 抗疫令進一步收緊影響到小商業的經營，就新一輪的疫情紓困方案，府會之間的談判仍未有著落，不過眾議長普洛西周五透露，雙方談判的語調有好轉，看來大家都有決心達成協議，紓困方案的立法程序可望在年底獲得審批。

普洛西又說，她曾經與參議院共和黨領袖麥康尼接觸，談論關於盡快將紓困方案提上議程，就是將紓困方案附加在政府開支法案裡面。

這項開支法案必須在12月11日在國會通過，否則聯邦就會面對停擺，即是國會議員在緊迫限期內，去談判新一輪的紓困救助。

消息指出，新一輪的紓困救助建基於國會兩黨都妥協的9千億元方案，當中不包含派錢，失業金就建議提供至明年3月，同時建議撥款給州和地方政府，以及救助小商業和航空業等。

聯邦勞工部數據顯示，在11月份，非農業職位全國增加24.5萬份，遠低過預期，也是疫情爆發以來職位增長得最慢。

另外，根據美國國務院公佈的軍售數據顯示，在2020財政年度，美國出口軍事設備給外國上升2.8%，達到1,750億元，其中戰鬥機和導向飛彈的銷售都上升，當中最大宗交易是日本以230億美元向洛歇馬田公司採購63架F-35戰鬥機。

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