國會紓困方案談判未有著落 普洛西指語調有好轉

疫情再起 抗疫令進一步收緊影響到小商業的經營,就新一輪的疫情紓困方案,府會之間的談判仍未有著落,不過眾議長普洛西周五透露,雙方談判的語調有好轉,看來大家都有決心達成協議,紓困方案的立法程序可望在年底獲得審批。

普洛西又說,她曾經與參議院共和黨領袖麥康尼接觸,談論關於盡快將紓困方案提上議程,就是將紓困方案附加在政府開支法案裡面。

這項開支法案必須在12月11日在國會通過,否則聯邦就會面對停擺,即是國會議員在緊迫限期內,去談判新一輪的紓困救助。

消息指出,新一輪的紓困救助建基於國會兩黨都妥協的9千億元方案,當中不包含派錢,失業金就建議提供至明年3月,同時建議撥款給州和地方政府,以及救助小商業和航空業等。

聯邦勞工部數據顯示,在11月份,非農業職位全國增加24.5萬份,遠低過預期,也是疫情爆發以來職位增長得最慢。

另外,根據美國國務院公佈的軍售數據顯示,在2020財政年度,美國出口軍事設備給外國上升2.8%,達到1,750億元,其中戰鬥機和導向飛彈的銷售都上升,當中最大宗交易是日本以230億美元向洛歇馬田公司採購63架F-35戰鬥機。

