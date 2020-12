CNN總裁指示製作不利特朗普報道

【有線新聞】

美國有線新聞網絡內部編採會議錄音曝光,揭露公司總裁朱克指示下屬集中報道總統特朗普的負面言行。有線新聞網絡表示公開錄音的組織可能違法,會循法律途徑處理。

非政府組織「真相工程」取得美國有線新聞網絡過去兩個月、大選前後,內部編採會議錄音,公司總裁朱克多數有參與。

朱克在會上批評總統特朗普行事飄忽,感染新型肺炎後思緒紊亂,指示下屬針對這點報道,不需將其言行「正常化」。

朱克說:「這個總統知道自己將會敗選,知道自己惹上大麻煩。而且他病了,也許他服用的類固醇有副作用,我不清楚。但他行事飄忽、不顧一切,我們不需將之正常化。他思緒、行事一片混亂,我覺得需要偏向這一點。」

朱克也提及《紐約郵報》揭露拜登父子涉嫌與中國能源企業有生意往來一事,認為指控沒有根據。

朱克說:「《華爾街日報》檢視所有公司往來紀錄後,證實拜登不涉及這宗中國交易。是的,我相信《華爾街日報》多過《紐約郵報》。」

朱克批評立場親特朗普的媒體,大肆報道沒有事實根據的抹黑,認為有線新聞網絡不應該跟從右翼傳媒這樣做。

不過其中一日有份與會、入行三十多年的資深記者甘格爾提到,報道不須過於著眼特朗普不承認落敗一事。甘格爾職業生涯曾專訪六任美國總統。

甘格爾說:「新聞機構須非常謹慎、負責任,不要過度給予特朗普平台報道他不承認落敗,因為公眾覺得政權能順利過渡,公眾不想我們誇大特朗普不會離任。」

這批錄音由有線新聞網絡員工提供,共有數百條,揚言未來數周陸續公布。

奧基夫親自致電朱克要求回應。奧基夫問:「你仍然覺得自己是新聞界最有公信力的人嗎?因為我聽過錄音後不敢確定。我們有大批錄音,顯示你並非不偏不倚的新聞工作者。」

朱克回應指:「感謝你的評論。有見及此,我們會成立新系統,之後再聯絡你,我們稍後再通電話。」

美國有線新聞網絡回應指,徵詢法律意見後認為事件可能違法,已轉交執法部門處理。「真相工程」強調這樣做沒違法。

