布里德對在北灣米其林餐廳聚餐一事道歉

早前在北灣米其林餐廳French Laundry聚餐一事,周四發推文道歉。

布里德在推文中表示,尤其感到遺憾的是,在公共衛生信息如此緊迫的時候,她的行動卻令人分心,現在疫情與幾週前截然不同,需要每個人都盡自己一份力,從她自己開始。

This criticism is fair. It doesn't matter whether something is technically allowed or not–I need to hold myself to a higher standard and I will do better. https://t.co/KYt5CoOzCw — London Breed (@LondonBreed) December 3, 2020

布里德在回應《舊金山記事報》報導時還說,不管技術上是否允許,她都需要保持更高標準,做得更好。

布里德上個月7號,在北灣米其林餐廳French Laundry出席華裔社區名人呂羅婉雯的生日派對,呂羅婉雯事後對媒體回應稱,當晚參加聚會的共8名大人加小孩,來自3個家庭,並未超出當時防疫規定的上限。

