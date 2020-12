拜登要求Fauci留任 上任後將要求民眾戴口罩100天（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對特朗普之前表示會把傳染病專家Anthony Fauci辭掉一事,總統當選人拜登表示,已經要求Fauci留下,擔任對抗新冠疫情的要職,拜登也表示,如果Fauci認為疫苗安全,他也會和幾位前總統一樣,共同公開接種疫苗。

美國3位前總統,克林頓、小布希和奧巴馬已經表示會公開接種疫苗,拜登表示知道很多人對疫苗沒有信心,所以總統和副總統的舉動非常重要,這3位前總統已經樹立榜樣,來說服美國人民疫苗的安全。

至於傳染病專家Fauci因為近幾個月和現任總統特朗普意見分歧,特朗普在競選期間曾經表示會開除Fauci,拜登表示,他的幕僚長Ron Klain一直都有和Fauci聯絡。

拜登說:「我請他留下來,職務和前幾屆總統委派的一樣,會是我的主要衛生顧問,也將是抗疫小組成員之一。」

拜登表示,不需要停止經濟活動,但要是需要餐館或酒吧關門,國會必須提供援助。

針對戴口罩的議題,拜登表示會指定進入聯邦大樓或乘搭公共交通工具的人要帶口罩,而他一旦就職,會要求美國人民100天戴口罩,再加上接種疫苗來控制疫情。

