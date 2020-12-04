拜登要求Fauci留任 上任後將要求民眾戴口罩100天（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

針對特朗普之前表示會把傳染病專家Anthony Fauci辭掉一事，總統當選人拜登表示，已經要求Fauci留下，擔任對抗新冠疫情的要職，拜登也表示，如果Fauci認為疫苗安全，他也會和幾位前總統一樣，共同公開接種疫苗。

美國3位前總統，克林頓、小布希和奧巴馬已經表示會公開接種疫苗，拜登表示知道很多人對疫苗沒有信心，所以總統和副總統的舉動非常重要，這3位前總統已經樹立榜樣，來說服美國人民疫苗的安全。

至於傳染病專家Fauci因為近幾個月和現任總統特朗普意見分歧，特朗普在競選期間曾經表示會開除Fauci，拜登表示，他的幕僚長Ron Klain一直都有和Fauci聯絡。

拜登說：「我請他留下來，職務和前幾屆總統委派的一樣，會是我的主要衛生顧問，也將是抗疫小組成員之一。」

拜登表示，不需要停止經濟活動，但要是需要餐館或酒吧關門，國會必須提供援助。

針對戴口罩的議題，拜登表示會指定進入聯邦大樓或乘搭公共交通工具的人要帶口罩，而他一旦就職，會要求美國人民100天戴口罩，再加上接種疫苗來控制疫情。

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