美國航空公司重新使用波音737 Max客機

【KTSF 吳宇斌報道】

美國航空公司(American Airlines)重新使用波音737 Max客機,這個機種已經更新關鍵的飛行控制軟體,AA美航準備本月稍後恢復737 Max的商業航班。

AA美航周三邀請記者乘搭復飛的波音737 Max客機,以表明航空公司對飛機安全有信心。

737 Max8型客機在半年內連續發生兩次空難後,在去年3月全球停飛,空難主要涉及一個飛行控制軟體出了問題,經過波音更新該軟件後,上個月美國聯邦航空管理局批准航空公司恢復飛行。

737 Max客機周三的試飛是從德州達拉斯飛往位於奧克拉荷馬州Tulsa的航空公司維修中心,機組人員向媒體解釋了復飛的細節及聯邦航空局所要求的變更,預計AA美航會在12月29號恢復737 Max商業航班,每日一班來往紐約及邁阿密。

有空難死者的家屬認為,737 Max客機仍然不安全,復飛是波音及航空公司玩公關噱頭。

