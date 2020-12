美國收緊對中共黨員及家屬簽證限制

【有線新聞】

美國收緊對中共黨員及家屬的簽證限制,即日起縮減旅遊簽證有效期。中方堅決反對,批評美國政治打壓中國。

美國國務院周三宣布,中共黨員及其直系家屬的旅遊簽證有效期由最多十年大幅縮減至一個月,指新措施是保護美國免受中國共產黨邪惡影響力侵害的政策、監管和執法行動一部分。

《紐約時報》引述兩名知情人士指,新安排同時限定簽證只可單次入境,又指新安排不會影響有關人士獲得移民等其他簽證的資格。

報道指中國約有9200萬中共黨員,連同親屬,可能影響近2.7億人,但實際上或難以識別其黨籍,華府官員可根據申請人提供的資料及面談表現來判斷。

在北京,中國外交部堅決反對美方做法,形容是出於強烈意識形態偏見和根深蒂固的冷戰思維,升級對中國政治打壓的行為,敦促美方以更加理性和客觀地看待中國和中國的發展,放棄對中國共產黨的仇恨和不正常心理。

