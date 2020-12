美國周三逾20萬人染疫 最壞情況仍未來臨

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎疫情繼續惡化,周三更創下兩個令人吃驚的紀錄,就是單日新症超過20萬,和住院人數突破10萬,CDC疾控中心總監警告說,這個冬季可能會是美國公共衛生歷史上最艱難的日子。

白宮新型肺炎抗疫小組最新的每週報告,對疫情做出重大和令人害怕的評估,說我們正處於一個很危險的境地,由於目前極高的新型肺炎底線和有限的醫院容量,再加感恩節後個案激增,會危及新型肺炎患者的治療,以及整體醫療護理,全國的醫生都做最壞打算。

Presbyterian Healthcare Services醫務總監Jason Mitchell說:「每個醫生最大的恐懼是,病人前來,但我們不能給他們最好的護理,我們不能照顧他們的所需。」

根據華盛頓郵報的報導,美國周三有超過20萬宗新型肺炎新症,住院人數也上升至超過10萬,至於一般會比住院人數落後數天的死亡人數,也已經超過27萬。

CDC疾控中心總監Robert Redfield醫生更警告說,目前還不是最差,他預計到了明年2月,美國可能有多達45萬人死亡,不過他也強調,情況不是無可挽救,重申戴口罩和保持社交距離,都可以有助減慢疫症傳播。

