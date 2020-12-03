美國周三逾20萬人染疫 最壞情況仍未來臨

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎疫情繼續惡化，周三更創下兩個令人吃驚的紀錄，就是單日新症超過20萬，和住院人數突破10萬，CDC疾控中心總監警告說，這個冬季可能會是美國公共衛生歷史上最艱難的日子。

白宮新型肺炎抗疫小組最新的每週報告，對疫情做出重大和令人害怕的評估，說我們正處於一個很危險的境地，由於目前極高的新型肺炎底線和有限的醫院容量，再加感恩節後個案激增，會危及新型肺炎患者的治療，以及整體醫療護理，全國的醫生都做最壞打算。

Presbyterian Healthcare Services醫務總監Jason Mitchell說：「每個醫生最大的恐懼是，病人前來，但我們不能給他們最好的護理，我們不能照顧他們的所需。」

根據華盛頓郵報的報導，美國周三有超過20萬宗新型肺炎新症，住院人數也上升至超過10萬，至於一般會比住院人數落後數天的死亡人數，也已經超過27萬。

CDC疾控中心總監Robert Redfield醫生更警告說，目前還不是最差，他預計到了明年2月，美國可能有多達45萬人死亡，不過他也強調，情況不是無可挽救，重申戴口罩和保持社交距離，都可以有助減慢疫症傳播。

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