美國周三逾3,100人染疫亡 創單日新高

【KTSF】

根據周四公布的最新數字,美國周三有逾3,100人死於新型肺炎,打破春季創下的紀錄,住院人數也首度突破10萬人,每天錄得的新症超過20萬。

這3大數字顯示,美國再進一步深陷疫情危機,而最壞的情況可能仍未來臨,因為感恩節假期,有上千萬人無視衛生官員的警告,繼續外遊,或與非同住的親友聚餐,這些染疫數字目前仍未反映出來。

聯邦疾控中心總監Robert Redfield醫生表示,12月、1月和2月將會是艱難的日子,可能是美國有史以來面臨的最嚴竣公共衛生危機。

根據John Hopkins大學公布的數字,周三美國共3,157人染疫亡,較9/11恐襲當天的死亡人數還多,也打破4月15日創下的2,603人死亡的紀錄。

新型肺炎在美國累計造成超過27萬人死亡,1400萬人染疫。

