美國周三逾3,100人染疫亡 創單日新高

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根據周四公布的最新數字，美國周三有逾3,100人死於新型肺炎，打破春季創下的紀錄，住院人數也首度突破10萬人，每天錄得的新症超過20萬。

這3大數字顯示，美國再進一步深陷疫情危機，而最壞的情況可能仍未來臨，因為感恩節假期，有上千萬人無視衛生官員的警告，繼續外遊，或與非同住的親友聚餐，這些染疫數字目前仍未反映出來。

聯邦疾控中心總監Robert Redfield醫生表示，12月、1月和2月將會是艱難的日子，可能是美國有史以來面臨的最嚴竣公共衛生危機。

根據John Hopkins大學公布的數字，周三美國共3,157人染疫亡，較9/11恐襲當天的死亡人數還多，也打破4月15日創下的2,603人死亡的紀錄。

新型肺炎在美國累計造成超過27萬人死亡，1400萬人染疫。

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