特朗普發言指選舉如有舞弊 拜登不能當總統

【KTSF】

特朗普總統周三發布他聲稱是他最重要的發言,指控在選舉期間有許多壞事發生,他指出,如果他們對選舉舞弊欺詐的說法是正確的,拜登就不能成為美國總統,主流媒體如美聯社則仍然認為他的指控不成立。

特朗普說:「這可能是我最重要的講話,我想提供更新、有關在做的努力,去揭露巨大的選舉舞弊與異常,發生在漫長可笑的11月3日選舉期間。」

他指涉及舞弊的選票有數十萬張,是前所未見的,他瞄準疫情下的缺席選票和提早投票,指出有人用了4年時間作安排,要推翻選舉結果。

他誓言要保護美國的選舉系統,而這個系統目前遭到「有協調的攻擊與圍困」。

他強調必須繼續憲法程序,而他們會捍衛選舉的誠實,要確保每一張合法的選票都被點算,不合法的選票都不能被點算,這是要保證美國人對這次選舉和未來的選舉有信念。

特朗普的發言在他的臉書和推特上發表,兩者都對他的發言貼上標籤,推特指他的聲稱有爭議,而臉書就說拜登是被預測的總統當選人。

特朗普的法律團隊在幾個關鍵的搖擺州提出訴訟,試圖推翻目前已知道的選舉結果,而聯邦司法部長巴爾日前表示,沒有發現可以改變選舉結果的舞弊。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。