特朗普是否有權「預先特赦」家人

【KTSF 張麗月報導】

有消息透露,特朗普總統趁著他離任之前,正考慮「預先特赦」他的家人,究竟他是否可以這樣做呢?

消息透露,特朗普已經與他的顧問團隊討論研究,是否可以「預先特赦」他3名子女、女婿,以及他的私人律師朱利安尼,而特朗普上星期已經與朱利安尼傾談特赦的事。

特朗普曾經透露,他關注到日後拜登政府的司法部門,有可能尋求報復,對付他3名子女等5個人。

究竟當事人現時沒有犯罪,也沒有被檢控,總統是否可以預先特赦他們呢?答案是可以,因為根據聯邦最高法院遠在1866年就表示,特赦權力適用於法律上列明的每一項犯罪,在犯法之後,可以在任何時候行使特赦,即是一個人接受調查、被檢控或被定罪之前,都可以行使特赦權力。

這種特赦權力是由憲法賦予,特赦適用於已經發生的涉嫌聯邦犯罪行為,但不適用於將來的犯罪。

究竟特朗普的家人是否有牽涉甚麼罪行,需要預先特赦他們就未見透露。

