南灣當局搗破失業金詐騙案 5人被捕

南灣Sunnyvale市公共安全局轄下的爆竊專案小組拘捕5名疑犯,他們涉嫌盜用至少100名受害人的身分,騙取加州就業發展局(EDD)發放的失業金,詐騙金額約有100萬元,當局估計受害人可能過千。

當局於11月16日調查一宗入屋爆竊案時,發現賊人偷走多份身分證明文件,包括社安卡、信用卡、水電費帳單和支票等,當局之後在Sunnyvale市一間酒店,拘捕35歲聖荷西男子George Ramirez。

Five Suspects arrested in approximately $1,000,000 @CA_EDD fraud case with at least 100 potential victims. More here: https://t.co/CDzcVfVxwt. pic.twitter.com/yYitqcmmKM — Sunnyvale DPS (@SunnyvaleDPS) December 3, 2020

當局在搜查Ramirez入住的酒店房間時,發現大量失竊郵件,受害住戶遍及Santa Clara縣等多個城市,包括Sunnyvales市。

當局進一步調查後,發現Ramirez與另外4名疑犯涉及詐騙失業金的勾當,疑犯涉嫌在Santa Clara縣偷郵件和身分證明文件,然後根據受害人的個人資料,非法申請失業金。

當局稱,被捕的5名疑犯中,其中4人正在假釋中,當局起出的證物,包括一輛失竊的電單車、多枝槍械、彈藥、失竊的電腦和郵件等,當局也起出一個偽造信用卡的裝置。

當局仍在調查案件,任何人如能對案件提供消息,請聯絡Sunnyvale市公共安全局,電話:(408) 730-7712,或電郵往:[email protected]

