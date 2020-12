【KTSF】

本星期開始,舊金山聯合校區為市內所有18歲以下的兒童提供免費的食物。

這項免費食物計劃由聯邦農業部資助,為所有兒童,包括就讀私立學校的學童而設,不問家庭收入,每個星期四,凡家裡有兒童的家長,可以去到校區指定的18間學校領取食物,包括兩天分量的熟食、零食、新鮮蔬果和牛奶。

至於舊金山聯合校區的學生,可以照常每星期四領取食物,家長不需要帶孩童一起去領取食物。

至於提供食物的學校名單以及時間,可瀏覽http://sfusd.edu/schoolfood

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。