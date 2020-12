加州多名議員發公開信支持盡快恢復親身授課

【KTSF】

灣區疫情雖然升高,但是要求學校恢復親自授課的呼聲也越來越高,遠距教學除了學術表現差距越來越大,學生長期待在家裡及上網,心理也受到嚴重的影響。

加州眾議員丁右立、邱信福、參議員威善高3人發表公開信,支持公共健康衛生專家呼籲盡快恢復親身授課,信中說,很多學生跟家長正為遠距教學苦苦掙扎,社交情緒的挑戰、精神健康問題,包括焦慮及沮喪,正當公立學校還持續關閉之際,私立學校早已經恢復親身授課。

丁右立說:「你看到有能力上私校的和公校學生之間的差距更大。」

舊金山加大醫學院流行病學教授Peter Chin-Hong也認同這樣的看法,認為站在道德立場,重新開放學校是必要的。

他說從歐洲學校8個月來的數據證明,謹慎的開放學校是安全的。

Chin-Hong說:「我們擁有科學知識,科學說12歲以下的孩子,在感染新冠病毒方面,總體上受到特別保護。」

舊金山聯合學區聲明,目標是1月25日開放第一波返校,同時正在評估學校的通風系統,並跟工會談判,事實上學校遲遲無法恢復親身授課,關鍵就是卡在工會,因為教師不肯回校上課。

丁右立說,應該讓孩子離開「Zoom」學校,整個社會應該有此共識,在其他國家學校是重中之重,其他商業都已關閉,唯獨學校還是開學,大家應該認真考慮學校是否是優先事項。

