加州多名議員發公開信支持盡快恢復親身授課

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灣區疫情雖然升高，但是要求學校恢復親自授課的呼聲也越來越高，遠距教學除了學術表現差距越來越大，學生長期待在家裡及上網，心理也受到嚴重的影響。

加州眾議員丁右立、邱信福、參議員威善高3人發表公開信，支持公共健康衛生專家呼籲盡快恢復親身授課，信中說，很多學生跟家長正為遠距教學苦苦掙扎，社交情緒的挑戰、精神健康問題，包括焦慮及沮喪，正當公立學校還持續關閉之際，私立學校早已經恢復親身授課。

丁右立說：「你看到有能力上私校的和公校學生之間的差距更大。」

舊金山加大醫學院流行病學教授Peter Chin-Hong也認同這樣的看法，認為站在道德立場，重新開放學校是必要的。

他說從歐洲學校8個月來的數據證明，謹慎的開放學校是安全的。

Chin-Hong說：「我們擁有科學知識，科學說12歲以下的孩子，在感染新冠病毒方面，總體上受到特別保護。」

舊金山聯合學區聲明，目標是1月25日開放第一波返校，同時正在評估學校的通風系統，並跟工會談判，事實上學校遲遲無法恢復親身授課，關鍵就是卡在工會，因為教師不肯回校上課。

丁右立說，應該讓孩子離開「Zoom」學校，整個社會應該有此共識，在其他國家學校是重中之重，其他商業都已關閉，唯獨學校還是開學，大家應該認真考慮學校是否是優先事項。

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