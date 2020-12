Santa Clara縣部分醫院加護病房飽和度超過九成（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

由於疫情持續嚴峻,南灣Santa Clara縣有部分醫院的加護病房使用率超過九成,另外,該縣周三也公布了疫苗計畫,並進一步說明日前剛頒布的強制隔離規定。

Santa Clara縣已在周二正式向加州州府提交疫苗派送計畫。

Santa Clara縣緊急行動中心公共信息官Anne Chang說:「第一批疫苗會分配給感染新冠肺炎風險最高的前線醫護人員,對於疫苗所需的優先順序,則會由聯邦政府所制定,州會有其他的另外的規定。」

衛生官員表示,很快會將疫苗計畫資訊公布在縣府官網,目前聖縣能獲取的疫苗數量仍不確定,儲存疫苗的冷凍裝置則已經陸續在安裝。

由於聯邦食品及藥物管理局(FDA)在未來兩周要審批的新型肺炎疫苗不只一家,預料供應量會愈來愈充足。

Santa Clara Valley醫療中心副醫療長Jennifer Tong說:「預料將來有更多疫苗到貨,可能要數個月之後,才能讓所有想打疫苗的人都能接種到。」

衛生官員對於當前醫院的床位狀況感到憂心,目前縣內的醫院床位使用率達88%,有將近2千人住院,其中287人是新型肺炎患者,加護病房床位更逼近飽和。

Tong說:「到12月1日為止,加護病房的使用率,在所有服務聖縣南部和東聖荷西地區的醫院,ICU使用率為93%,至於縣內其他醫院ICU的使用率則為84%,讓我們特別憂心的是,聖縣南部和東聖荷西的醫院,沒有一家的ICU有超過5個空床位。」

另外,Santa Clara縣上週六頒令,從150英里以上旅程抵達的居民或訪客,都必須強制隔離檢疫14天,縣府周三說明如何執法。

Santa Clara縣縣府法律顧問James R. Williams說:「這是致力遵守的一部分,就像其他的健康命令,民眾可以提交投訴到SCCcovidconcerns.org,我們就會調查。」

官員強調,此舉是為了減緩疫情,希望民眾自覺遵守,不過有特定情況可獲豁免。

Chang說:「如果您是為公家機關而出差,或者是來Santa Clara縣做醫療的工作,或者是您是病人來Santa Clara縣做醫療服務的話,您不需要做檢疫。」

至於外界關注聖荷西市長Sam Liccardo感恩節和不同住家人聚會,違反縣的抗疫指引一事,該縣法律顧問回應稱,知道這個事件,縣府正在審視中。

