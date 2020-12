【KTSF 歐志洲報導】

中半島San Mateo警方逮捕了4名涉嫌偷竊車子催化轉化器的男子。

San Mateo 警方表示,逮捕了4名男子,他們涉嫌在週一和週二清晨,在San Mateo偷竊車子的催化轉化器。

警方是在凌晨3點,在南B街900號路段見到3人切除一輛車的催化轉化器,警方從他們身上搜出偷來的催化轉化器、千斤頂與電鑽,此外還有一些毒品和吸毒用具。

3名男子來自聖荷西和Stockton市,警方也還逮捕了開車司機。

警方表示,這類盜竊事件正在上升,特別是針對豐田Prius轎車。

