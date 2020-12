【KTSF】

中半島San Mateo縣警周二在靠近Crystal Springs水庫的Skyline Blvd路邊發現一具男屍,警方列作兇殺案處理。

縣警周三證實,死者是40歲East Palo Alto男人Eddy Cervantes,屍體在Quail Court的Skyline Blvd路段被發現。

警方表示,相信死者已死去一段時間,警方自周二下午起封鎖相關路段進行調查,有關路段封鎖22小時後於周三下午重開。

警方呼籲民眾,如果有案件的線索,或見到任何可疑活動,或有相關的車cam片段,應聯絡探員Serrano,電話是(640) 363-4066。

