San Mateo縣疫症急增 白人亞裔患者增幅最明顯

中半島聖馬刁縣(San Mateo)目前疫情在紫色級別,縣府官員在周三的例行疫情簡報會上通報,10月和11月的新冠肺炎案例出現戲劇化增長,新增案例成長了85%,其中值得關注的是,白人和亞裔近期增長最明顯。

San Mateo 縣衛生副總監Srija Srinivasan說:「來看我們過去數星期增長的案例數據,從11月1日到11月21日,成長最陡峭的以族裔來說,是白人和亞裔居民。」

San Mateo縣府經理Mike Callagy說:「我不知道其中的原因,我們知道在感恩節之後,我們進入這個周末,會看到更多案例,感恩節前與感恩節後都增長,有可能是家庭聚會,或是節日的社交聚會,我認為我們知道的還不足以決定原因。」

官員再度提醒民眾關於聚會規定,室內聚會完全禁止戶外聚會則不得超過三戶以上人家,聖馬刁縣自疫情爆發以來,累計有14,812宗案例,僅以過去30天來看,案例數則為3,079宗。

另外,縣府周三也通報累計收到747宗違反防疫規定的投訴,多數是商家沒有遵從社交距離,或是關於戴口罩的規定,目前縣府已進入開罰單的階段,取代勸導和警告。

至於各界關注醫院床位供應情況,縣府不願透露具體數字,強調目前運作仍然正常,未來有需要也可以重新在San Mateo Event Center設立行動醫院床位。

