San Mateo縣疫症急增 白人亞裔患者增幅最明顯

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中半島聖馬刁縣（San Mateo）目前疫情在紫色級別，縣府官員在周三的例行疫情簡報會上通報，10月和11月的新冠肺炎案例出現戲劇化增長，新增案例成長了85%，其中值得關注的是，白人和亞裔近期增長最明顯。

San Mateo 縣衛生副總監Srija Srinivasan說：「來看我們過去數星期增長的案例數據，從11月1日到11月21日，成長最陡峭的以族裔來說，是白人和亞裔居民。」

San Mateo縣府經理Mike Callagy說：「我不知道其中的原因，我們知道在感恩節之後，我們進入這個周末，會看到更多案例，感恩節前與感恩節後都增長，有可能是家庭聚會，或是節日的社交聚會，我認為我們知道的還不足以決定原因。」

官員再度提醒民眾關於聚會規定，室內聚會完全禁止戶外聚會則不得超過三戶以上人家，聖馬刁縣自疫情爆發以來，累計有14,812宗案例，僅以過去30天來看，案例數則為3,079宗。

另外，縣府周三也通報累計收到747宗違反防疫規定的投訴，多數是商家沒有遵從社交距離，或是關於戴口罩的規定，目前縣府已進入開罰單的階段，取代勸導和警告。

至於各界關注醫院床位供應情況，縣府不願透露具體數字，強調目前運作仍然正常，未來有需要也可以重新在San Mateo Event Center設立行動醫院床位。

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