奧克蘭市議會通過禁止新建樓宇使用天然氣

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市議會通過新法規,將禁止新建的樓宇使用天然氣,聖荷西市議會周二也通過擴大禁用天然氣的法規,規定新建的商業樓宇和高層樓公寓都不准使用天然氣。

奧克蘭的新法規禁止所有新建的住宅或商業樓宇安裝天然氣爐,新樓宇將全部採用電器化,除非發展商有特殊理由,可向市府申請豁免,至於所有現存的樓宇,包括附屬姻親單位,不受新法規影響。

奧克蘭市長Libby Schaaf發聲明支持市議會的決定,她還說,推動全電能樓宇是一個歷史性決定,將會邁向更潔淨、安全、健康城市的目標。

提出法案的市議員Dan Kalb指出,如果奧克蘭不停止使用天然氣,就無法達到未來十年大幅削減溫室氣體排放量的目標。

奧克蘭市府在2017年做的調查顯示,市內有25.8%的溫室氣體是由樓宇釋放出來,其中七成來自使用天然氣。

研究也指出,興建全電能樓宇跟有天然氣爐的樓宇相比,成本差別不大,而且全電能可能更便宜,奧克蘭市議會將會在12月中進行最終二讀表決。

另外,聖荷西市議會周二也通過禁止更多新樓宇使用天然氣,聖荷西在今年1月已實施禁止新建的獨立屋、附屬單位、低樓層和多戶住宅使用天然氣,這次法案是延伸版本。

新建的商業樓宇和高層公寓從今年8月起都不准使用天然氣,現存的樓宇則不受影響。

市長Sam Liccardo表示,有信心這個法案會令聖荷西更貼近減排目標。

自從柏克萊市在去年最早禁止新樓宇使用天然氣之後,舊金山、Menlo Park等多個城市都已響應。

