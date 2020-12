【KTSF】

加州州長紐森宣布新一輪居家令。

州府將加州分為5個區域:北加州,沙加緬度地區,San Joaquin地區,灣區以及南加州。

區域內的醫院深切治療(ICU)床位如少於15%,該區將實行居家令,酒吧,酒莊,個人護理服務,理髮店將需要暫時關閉3個星期。

州府預期灣區的ICU床位供應將於本月稍後時段下降少於15%。

目前灣區的ICU床位仍未少於15%,所以未曾需要實施居家令,而實施居家令之前,會有48小時預先通知。

紐森呼籲大家不要外遊,不要與其他住戶的人士聚會。詳情請收看本台晚間新聞。

