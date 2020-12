黎智英等人被控欺詐 還柙至明年4月提堂

【有線新聞】

壹傳媒創辦人黎智英、高層周達權、黃偉強被控欺詐罪提堂,他們被指利用旗下的公司違反租契經營其他生意謀利,控方說案件不只是商業糾紛。黎智英申請保釋被拒,首度要還柙。案件押後至明年4月再提堂。

73歲的黎智英被拒保釋,由囚車押到荔枝角收押所。其餘兩名被告,報稱公司董事、63歲的周達權、及59歲的行政總監黃偉強,分別獲准以20萬及10萬現金擔保,明年4月16日再提堂。

警方國安處今年8月拘捕黎智英等十人,指他們違反港區國安法及串謀欺詐等,最終落案控告三人一項欺詐罪,由國安法指定法官總裁判官蘇惠德處理。

控罪指他們在2016年6月至今年5月向科技園公司隱瞞,沒在1999年5月訂立的租契容許下使用將軍澳工業邨駿盈街8號處所,即蘋果日報印刷公司地址,並指他們向科技園公司虛報資料,意圖詐騙而誘使科技園不按租契採取行動,導致蘋果日報公司或力高顧問有限公司獲益、或導致科技園公司蒙受不利。

控方指該租契只允許經營者使用土地經營創意工業相關的生意,但三年後被告涉嫌安排力高顧問有限公司佔用部分用地營運其他生意,違反租約逾20年,期間力高有謀利、聘用多名員工。

控方認為這不只是商業民事糾紛,因為被告簽約時是清楚了解內容,顯然是欺詐科技園公司。

控方又指力高非法佔地期間,蘋果日報一直收取租金,但逃避了土地稅項和差餉等,單是最近四年的估算,力高一共節省1,980萬元開支。控方指三人的犯案動機就是力高佔用價值5億1,600萬元的土地。

控方反對三人保釋申請。裁判官蘇惠德聽取雙方陳詞後,認為黎智英有重犯及棄保潛逃風險,不批准他保釋。

