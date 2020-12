【有線新聞】

逾千名中國研究員近日離開美國,美方相信可能與當局追查中國間諜在美國行動有關。

美國司法部的國安主管指,當局近月關閉中國駐休斯敦總領事館,及調查中國間諜涉嫌在全美20多個城市行動後,發現有逾千名中國研究人員離境。認為人數比預期多,估計當中部分人有解放軍背景。

另外,美國情報總監辦公室透露,總統當選人拜登團隊和團隊身邊的人,已成為中國間諜的目標,拜登團隊拒絕評論。

