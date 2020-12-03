聯邦疾控中心將防疫隔離時間縮短到7至10天（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

對於曾經接觸新型肺炎患者的人應該隔離多久的問題，聯邦疾控中心（CDC）發出新指引，根據新指引，隔離期限可以從14天減至最少的7天。

衛生官員表示，要減低傳播新型肺炎的風險，隔離14天仍然是最佳方法，不過CDC剛發出新指引，說無症狀人士如果沒有接受檢測，隔離可以縮短至10天，沒有症狀而檢測呈陰性結果的，隔離更可以短至7天。

但就算是沒有症狀和檢測呈陰性結果，CDC仍然呼籲公眾連續14天監察自己是否有症狀，因為病毒的潛伏期是14天。

專家表示，更改指引是根據新的研究，他們希望把隔離期限縮短，會令人更有可能遵照指引去隔離。

另外，CDC也再呼籲公眾，假日期間避免外遊，如果真是不能避免的話，就在抵達目的地後隔離一星期，之後回到所居住城市也隔離多一個星期。

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