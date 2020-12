聯邦疾控中心將防疫隔離時間縮短到7至10天（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

對於曾經接觸新型肺炎患者的人應該隔離多久的問題,聯邦疾控中心(CDC)發出新指引,根據新指引,隔離期限可以從14天減至最少的7天。

衛生官員表示,要減低傳播新型肺炎的風險,隔離14天仍然是最佳方法,不過CDC剛發出新指引,說無症狀人士如果沒有接受檢測,隔離可以縮短至10天,沒有症狀而檢測呈陰性結果的,隔離更可以短至7天。

但就算是沒有症狀和檢測呈陰性結果,CDC仍然呼籲公眾連續14天監察自己是否有症狀,因為病毒的潛伏期是14天。

專家表示,更改指引是根據新的研究,他們希望把隔離期限縮短,會令人更有可能遵照指引去隔離。

另外,CDC也再呼籲公眾,假日期間避免外遊,如果真是不能避免的話,就在抵達目的地後隔離一星期,之後回到所居住城市也隔離多一個星期。

