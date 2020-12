新頭款資助計畫助灣區6縣居民置業（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

全國性協助國人購買房屋的組織NeighborWorks America連同富國銀行周三宣布,成立一項頭款資助計畫,供灣區6個縣的居民申請,帶有免償還的條件。

數據顯示,灣區每十個租戶當中,超過4個花上三成的收入來付租金,有接近25%的租戶,甚至必須花上收入的一半來交房租。

為了協助中低收入人士置業,富國銀行基金投入950萬在名為NeighborhoodLIFT的計畫,這項計畫將給灣區符合資格的人25,000元的頭款補助,名額359個,而只要在購買的房子住滿5年,就不需要償還。

聖荷西市長Sam Liccardo表示,特別是在疫情下,除了必須從禁止逼遷來保護租客之外,還可以從另外一個角度幫助租戶。

Liccardo說:「我們應該積極找機會,來幫助社區中一向難以取得置業機會的人士,幫助他們能夠實現美國夢的一部分,並能夠擁有灣區的一塊地。」

符合申請這項頭款補助的灣區居民,必須是住在這6個縣:舊金山、Alameda、Contra Costa、San Mateo、Santa Clara 和Solano。

家庭收入不得超過該縣中位收入的80%,必須向相關的社區住屋機構取得超過8個小時的置業課程,並取得銀行的貸款預審批。

這項計畫將從明年2月1日開始接受申請,計畫細節可以在富國銀行的網站取得,網址是http://www.wellsfargo.com/lift

