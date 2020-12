【KTSF 郭柟報導】

加州周二新增2萬幾宗新症再破單日新高,總個案達124萬宗,另外多113人死亡,確診率6.9%,灣區也增加2,300幾宗新症,總個案都多達15萬宗,加州和灣區的住院人數創新高。

奧克蘭(屋崙)市府宣佈停開所有室內康樂中心和活動,長者中心都會暫停親身探訪服務,但是仍然會提供外賣食物。

不過戶外的青少年及長者項目,以及無家可歸者服務繼續開放。

Santa Clara縣兩間少年感化院發生集體感染,有9名青少年及4名員工確診新型肺炎,其中在Morgan Hill的James Ranch感化院,上星期六最先有一名青少年出現病徵確診。

另外在聖荷西市的Santa Clara縣感化院,兩日前都有青少年出現病徵,所有確診者和密切接觸者將會隔離14日。

