美國貨運物流公司為運送新型肺炎疫苗作好準備

【KTSF 吳宇斌報道】

新型肺炎疫苗研發好消息不斷,除了政府正計劃研究疫苗的運輸,貨運物流公司也正準備,預計本月開始運送的疫苗。

兩間主要物流公司DHL和FedEx,以及聯合航空公司已經開始他們公司旗下的物流中心,在本月內接收新型肺炎疫苗的準備工作。

DHL的美國行政總裁David Goldberg表示,疫苗保存所需溫度越低,運輸就越複雜。

Goldberg說:「冷凍物品運輸是需要的溫度越低,運輸就越複雜,運輸會包括乾冰,溫度計量儀器和我們擁有的並能保證運輸過程中的溫度的智能科技,確保疫苗有效。」

他也指出,為了預防有錯誤發生,會採用不同的技術和後備系統,也有多個後備計劃,DHL在芝加哥O’Hare機場的物流中心已經是儲存和運輸流感和瘧疾疫苗的地點。

而FedEx就在孟菲斯的全球總部有一個冷藏中心,中心設有恆溫室、一個保持包裹溫度的再冷凍站,以及能夠實時跟踪重要包裹的藍牙追踪科技。

