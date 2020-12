據報特朗普考慮提前特赦子女及親信

【有線新聞】

據報特朗普總統考慮提前特赦子女及親信,稱是憂慮拜登接任總統後會採取報復行動。美國司法部指,有人涉嫌賄賂白宮,換取特赦或緩刑。

《紐約時報》引述消息報道,特朗普近日與幕僚商討,考慮提前特赦3名子女、女婿庫什納及私人律師朱利亞尼,他們沒有被控任何罪名,僅曾涉及不同案件被調查。

長子小特朗普因為涉嫌就2016年大選接觸俄羅斯一方,曾被特別檢察官米勒調查。

二子埃里克負責打理的特朗普家族生意,亦被指透過申報巨額顧問費,取得稅務優惠,正接受曼哈頓區域法院調查,

伊萬卡就被指從中收取部分顧問費,至於朱利亞尼面臨涉嫌秘密接觸烏克蘭官員,干預駐烏克蘭使館人事變動的指控,他否認要求總統特赦。

美國傳媒報道,特朗普有意提前特赦,是憂慮拜登上場後會針對他身邊的人報復,而非因為覺得自己及家庭成員涉及違法行為。

美國司法部就正在調查,有人涉嫌以政治獻金賄賂白宮,換取總統特赦或緩刑,又指有兩人違反《遊說公開法》,充當說客遊說白宮高級官員,司法部證實調查不涉及政府官員。

特朗普說:「真是驚人的4年,我們正爭取多做4年,否則我們4年後再見。」

特朗普在白宮聖誕活動,暗示4年後可能再次競逐總統。對於傳出特赦調查的消息,他批評是假新聞。

