舊金山禁3單位或以上住宅居民室內吸煙（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參議會周二一讀通過由主席余鼎昂（Norman Yee）提出立法加強禁煙，建議3個單位或以上的住宅，居民不准在自己單位裡頭吸煙，藥用大麻例外。

余鼎昂說：「我們只會票控多次勸告都不聽、非常惡劣人士，尤其如果他們令到鄰居身體不適，不只是討厭煙味的人。」

舊金山現行法例禁止居民在兩個單位或以上住宅的公共空間，例如走廊和樓梯等範圍吸煙。

余鼎昂的提案更嚴厲，建議3個單位或以上的住宅，除了禁止在公共空間吸煙之外，同時禁止居民在自己的單位裡面吸煙，包括香煙、電子煙，以及娛樂用大麻，藥用大麻例外，他表示目的是避免其他鄰居吸入二手煙。

他又表示，相關的業主必須在住宅的公共空間張貼告示提醒住客，不可以在自己單位內吸煙，一旦發現住客違反禁煙令，業主有責任通知違例住客停止這樣做，但是業主不能以此為由逼遷住客，除非租約入面寫明禁止住客在單位內吸煙。

如果住客經多次通知都不肯改善，舊金山公共衛生部門有權介入，對違例的住客開罰，罰款最高可達每日1,000元。

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