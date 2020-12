舊金山禁3單位或以上住宅居民室內吸煙（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參議會周二一讀通過由主席余鼎昂(Norman Yee)提出立法加強禁煙,建議3個單位或以上的住宅,居民不准在自己單位裡頭吸煙,藥用大麻例外。

余鼎昂說:「我們只會票控多次勸告都不聽、非常惡劣人士,尤其如果他們令到鄰居身體不適,不只是討厭煙味的人。」

舊金山現行法例禁止居民在兩個單位或以上住宅的公共空間,例如走廊和樓梯等範圍吸煙。

余鼎昂的提案更嚴厲,建議3個單位或以上的住宅,除了禁止在公共空間吸煙之外,同時禁止居民在自己的單位裡面吸煙,包括香煙、電子煙,以及娛樂用大麻,藥用大麻例外,他表示目的是避免其他鄰居吸入二手煙。

他又表示,相關的業主必須在住宅的公共空間張貼告示提醒住客,不可以在自己單位內吸煙,一旦發現住客違反禁煙令,業主有責任通知違例住客停止這樣做,但是業主不能以此為由逼遷住客,除非租約入面寫明禁止住客在單位內吸煙。

如果住客經多次通知都不肯改善,舊金山公共衛生部門有權介入,對違例的住客開罰,罰款最高可達每日1,000元。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。