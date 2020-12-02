舊金山擬效法Santa Clara縣採取更嚴格防疫措施（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山在三星期前率先宣布禁止店內堂食，並陸續收緊防疫措施，不過市長布里德表示，疫情不跌反升，加上感恩節長周末過後，對疫情的影響尚未浮現，因此市府正考慮效法Santa Clara縣，採取更嚴格防疫措施。

舊金山周二新增117宗確診，累計15,639宗，死亡人數是160人，確診個案比三星期前上升了三倍，平均每日有114宗新症，住院人數有91人，比10日前多了一倍，包括4宗從其他縣市送來的患者。

市長布里德表示，疫情惡化，但還未計算感恩節過後的感染個案，預計最差的尚未來臨，因此市府正考慮效法Santa Clara縣，推出更嚴格的防疫措施，最快將於周三公布。

布里德說：「我們擔心了多個月，現在成真了，我們危險的冬季已經來臨，實際情況是，我們將會採取更嚴格的措施，宣布這個消息令我很痛苦。」

舊金山衛生局局長Grant Colfax透露，市府正考慮的措施包括限制戶外活動，及店內購物的人數，並參考Santa Clara縣所實施的外遊隔離令。

對於洛杉磯全面禁止戶外用餐，市府指出，如果疫情不受控，亦不排除舊金山會效法，但一旦有任何決定，要通知相關行業。

Colfax說：「你所作出的行動，或者不願意做的事，隨時會影響你自己，影響你的家人及朋友，就是這樣簡單，我們都有機會受感染。」

對於疫苗即將面世，甚至有消息指，最快將於本月中開始接種，衛生局指，根據CDC的指引，前線醫護會優先接種，但要普及，最快也要明年春季以後，因此局方不希望民眾過分依賴疫苗，而放鬆對病毒的警戒。

舊金山華埠衛生局局長白幹榮醫生說：「我們現在對疫苗都未知道它長遠的效果如何，究竟疫苗的作用是什麼，是否真的可以完全確保注射後新冠病毒都不會感染呢？我們不知道，只知道的是，應該可以防止感染後發病得很厲害，嚴重的肺部（感染），或者不同新冠病毒嚴重的病徵。」

白醫生亦指，注射疫苗是預防作用，保護一些沒有感染病毒的人，一旦確診，需要的是治療，打多少支疫苗都沒有用，因此呼籲民眾最佳的防疫措施，還是戴口罩、勤洗手及保持社交距離。

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