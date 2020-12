舊金山擬效法Santa Clara縣採取更嚴格防疫措施（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山在三星期前率先宣布禁止店內堂食,並陸續收緊防疫措施,不過市長布里德表示,疫情不跌反升,加上感恩節長周末過後,對疫情的影響尚未浮現,因此市府正考慮效法Santa Clara縣,採取更嚴格防疫措施。

舊金山周二新增117宗確診,累計15,639宗,死亡人數是160人,確診個案比三星期前上升了三倍,平均每日有114宗新症,住院人數有91人,比10日前多了一倍,包括4宗從其他縣市送來的患者。

市長布里德表示,疫情惡化,但還未計算感恩節過後的感染個案,預計最差的尚未來臨,因此市府正考慮效法Santa Clara縣,推出更嚴格的防疫措施,最快將於周三公布。

布里德說:「我們擔心了多個月,現在成真了,我們危險的冬季已經來臨,實際情況是,我們將會採取更嚴格的措施,宣布這個消息令我很痛苦。」

舊金山衛生局局長Grant Colfax透露,市府正考慮的措施包括限制戶外活動,及店內購物的人數,並參考Santa Clara縣所實施的外遊隔離令。

對於洛杉磯全面禁止戶外用餐,市府指出,如果疫情不受控,亦不排除舊金山會效法,但一旦有任何決定,要通知相關行業。

Colfax說:「你所作出的行動,或者不願意做的事,隨時會影響你自己,影響你的家人及朋友,就是這樣簡單,我們都有機會受感染。」

對於疫苗即將面世,甚至有消息指,最快將於本月中開始接種,衛生局指,根據CDC的指引,前線醫護會優先接種,但要普及,最快也要明年春季以後,因此局方不希望民眾過分依賴疫苗,而放鬆對病毒的警戒。

舊金山華埠衛生局局長白幹榮醫生說:「我們現在對疫苗都未知道它長遠的效果如何,究竟疫苗的作用是什麼,是否真的可以完全確保注射後新冠病毒都不會感染呢?我們不知道,只知道的是,應該可以防止感染後發病得很厲害,嚴重的肺部(感染),或者不同新冠病毒嚴重的病徵。」

白醫生亦指,注射疫苗是預防作用,保護一些沒有感染病毒的人,一旦確診,需要的是治療,打多少支疫苗都沒有用,因此呼籲民眾最佳的防疫措施,還是戴口罩、勤洗手及保持社交距離。

