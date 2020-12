【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣感恩節週末,總共對違反公共衛生指引的商業發出一百多張罰單,罰金超過11萬元。

Santa Clara縣派員週末巡視了縣內400多家商店,並開出181張罰單,罰金總金額超過115,000元。

縣府今次票控的行動,事先講明沒有寬限期。

當局表示,最常見的違例情況包括:商店沒有向縣衛生局提交如何保持社交距離的計劃,以及沒有在店內張貼保持社交距離的標示,以及店舖的最多人數限制,違例的罰款有250元到3,750元不等。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。