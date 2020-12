San Mateo縣通過收購旅館改建給長者和無家可歸者（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo縣參議會周二表決一致通過收購兩幢旅館,分別改建成長者可負擔公寓和無家可歸者過渡房屋。

San Mateo縣府收購位於Redwood City兩幢一共有170個單位的旅館,計劃獲得州府的Homekey計劃資助3300萬元。

其中縣府以2150萬元收購位於El Camino Real的Pacific Inn,將會提供74個單位收留無家可歸者,另外以2925萬元收購位於Redwood Shores的TownePlace Suites,租給極低收入長者,入住的必須是62歲或以上長者,年收入不能超過地區中位數的30%,而且需要付屋租,一房單位租金大約是980元,又會交由非牟利機構去營運。

有反對計劃的的人投訴縣府公眾諮詢做得不足夠,整個過程操之過急,並沒有好好聽取附近居民意見。

反對者說:「我其實好支持興建可負擔長者公寓,並不反對,但最大問題是久缺溝通,我們很多問題政府沒有解答。」

支持者認為,在疫情期間提供住屋給無家可歸人士是緊急,而且必須加快。

支持者說:「有人聲稱計劃要按程序,是因為知道這樣可以延誤計劃,時機不合就得不到資金,這樣只會令真正有需要的人無法再住在我們的社區,因為反對的人都只顧保住他們的房價。」

縣府官員表示,州和聯邦的資金要求縣府在12月2日之前完成購買旅館的交易,而且在90天內入住率要達到一半,180天內入住率達到百分百。

