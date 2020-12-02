San Mateo縣通過收購旅館改建給長者和無家可歸者（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo縣參議會周二表決一致通過收購兩幢旅館，分別改建成長者可負擔公寓和無家可歸者過渡房屋。

San Mateo縣府收購位於Redwood City兩幢一共有170個單位的旅館，計劃獲得州府的Homekey計劃資助3300萬元。

其中縣府以2150萬元收購位於El Camino Real的Pacific Inn，將會提供74個單位收留無家可歸者，另外以2925萬元收購位於Redwood Shores的TownePlace Suites，租給極低收入長者，入住的必須是62歲或以上長者，年收入不能超過地區中位數的30%，而且需要付屋租，一房單位租金大約是980元，又會交由非牟利機構去營運。

有反對計劃的的人投訴縣府公眾諮詢做得不足夠，整個過程操之過急，並沒有好好聽取附近居民意見。

反對者說：「我其實好支持興建可負擔長者公寓，並不反對，但最大問題是久缺溝通，我們很多問題政府沒有解答。」

支持者認為，在疫情期間提供住屋給無家可歸人士是緊急，而且必須加快。

支持者說：「有人聲稱計劃要按程序，是因為知道這樣可以延誤計劃，時機不合就得不到資金，這樣只會令真正有需要的人無法再住在我們的社區，因為反對的人都只顧保住他們的房價。」

縣府官員表示，州和聯邦的資金要求縣府在12月2日之前完成購買旅館的交易，而且在90天內入住率要達到一半，180天內入住率達到百分百。

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