Millbrae市議員選舉馮嘉輝31票險勝薛大有（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

這次Millbrae市議員選舉，兩位華裔候選人競爭格外激烈，其中馮嘉輝可望當選，僅以31票落敗的薛大有是否會申請重新計票呢？

聖馬刁縣（San Mateo）選務處將於12月3日認證這次Millbrae市議員選舉結果，根據認證之前最後一次的計票數據更新，應選3席市議員席位依照得票高低，預料將分別由Gina Papan、現任市議員Anne Schneider，以及華裔候選人馮嘉輝3人當選。

馮嘉輝說：「這次其實非常的幸運，也都非常的充滿著感恩的心，因為終於有機會能夠代表我們華人，也是Millbrae第一次有第一代移民，第一代華裔移民當選民選官員，市議員這個職位，對於我們這些華裔第一代移民來說，這是一個重大的勝利。」

現任市議員Errol Zshornack則以最低票落馬，另一位華裔候選人薛大有以極小的31票差距再度飲恨落選，薛大有自認除了輸在沒有更多的去敲門拉票，也跟競選經費有關。

薛大有說：「沒有被選上，肯定是失望啦，馮嘉輝那邊花了將近十萬塊錢，比我花的多於25倍吧，我們這邊剛花了3,500到4千塊錢。」

兩人差距這麼小，是否會重新計票？原來加州並沒有自動重新計票的規定，而是讓候選人可以在選舉結果認證後5天內自行申請重新計票，那麼薛大有會不會申請呢？

薛大有說：「可能有3千到6千塊錢的費用，我們既然一直在試著，花最少的錢，不希望說為了做一個重新計票，去花這麼多錢，但是我還沒想好，我還沒想好，還沒做好決定。」

僅以31票險勝薛大有的馮嘉輝，已經在上週自行宣布當選，他周二談到上任後的優先要務。

馮嘉輝說：「就是社區安全的問題，社區安全這個是重中之重，尤其是我們現在在疫情當中，我們相信最重要的一件事，就是保障社區的安全，每一個人都需要安全，我們要有足夠的執法資源，另外最重要的就是疫情當中，大家的經濟受到大的影響，很多的小商業都百業艱難，所以我們一定要振興我們的經濟，重建我們市中心的社區，令我們可以Millbrae商業一定要開門營業。」

在香港土生土長的馮嘉輝，從小在公屋長大，全家擠在一起，直到18歲從香港移民來美，才有自己的房間，他希望自己的經歷也能鼓勵到其他移民。

馮嘉輝說：「如果我能做得到，每一個華人的小朋友移民來美國的話，都一定能比我做得更好，做得更棒。」

他說會以自己的移民背景，鼓勵華裔市民更多參與市府的活動，也會推動市府以雙語，將市政資訊更有效的傳達到華裔社區。

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