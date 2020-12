Millbrae市議員選舉馮嘉輝31票險勝薛大有（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

這次Millbrae市議員選舉,兩位華裔候選人競爭格外激烈,其中馮嘉輝可望當選,僅以31票落敗的薛大有是否會申請重新計票呢?

聖馬刁縣(San Mateo)選務處將於12月3日認證這次Millbrae市議員選舉結果,根據認證之前最後一次的計票數據更新,應選3席市議員席位依照得票高低,預料將分別由Gina Papan、現任市議員Anne Schneider,以及華裔候選人馮嘉輝3人當選。

馮嘉輝說:「這次其實非常的幸運,也都非常的充滿著感恩的心,因為終於有機會能夠代表我們華人,也是Millbrae第一次有第一代移民,第一代華裔移民當選民選官員,市議員這個職位,對於我們這些華裔第一代移民來說,這是一個重大的勝利。」

現任市議員Errol Zshornack則以最低票落馬,另一位華裔候選人薛大有以極小的31票差距再度飲恨落選,薛大有自認除了輸在沒有更多的去敲門拉票,也跟競選經費有關。

薛大有說:「沒有被選上,肯定是失望啦,馮嘉輝那邊花了將近十萬塊錢,比我花的多於25倍吧,我們這邊剛花了3,500到4千塊錢。」

兩人差距這麼小,是否會重新計票?原來加州並沒有自動重新計票的規定,而是讓候選人可以在選舉結果認證後5天內自行申請重新計票,那麼薛大有會不會申請呢?

薛大有說:「可能有3千到6千塊錢的費用,我們既然一直在試著,花最少的錢,不希望說為了做一個重新計票,去花這麼多錢,但是我還沒想好,我還沒想好,還沒做好決定。」

僅以31票險勝薛大有的馮嘉輝,已經在上週自行宣布當選,他周二談到上任後的優先要務。

馮嘉輝說:「就是社區安全的問題,社區安全這個是重中之重,尤其是我們現在在疫情當中,我們相信最重要的一件事,就是保障社區的安全,每一個人都需要安全,我們要有足夠的執法資源,另外最重要的就是疫情當中,大家的經濟受到大的影響,很多的小商業都百業艱難,所以我們一定要振興我們的經濟,重建我們市中心的社區,令我們可以Millbrae商業一定要開門營業。」

在香港土生土長的馮嘉輝,從小在公屋長大,全家擠在一起,直到18歲從香港移民來美,才有自己的房間,他希望自己的經歷也能鼓勵到其他移民。

馮嘉輝說:「如果我能做得到,每一個華人的小朋友移民來美國的話,都一定能比我做得更好,做得更棒。」

他說會以自己的移民背景,鼓勵華裔市民更多參與市府的活動,也會推動市府以雙語,將市政資訊更有效的傳達到華裔社區。

