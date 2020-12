聖荷西市長感恩節與家人群聚違反抗疫指引（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

聖荷西市長Sam Liccardo因為在感恩節和不同住的其他家人聚會,違反Santa Clara 縣的抗疫指引,周二發表聲明道歉。另外,舊金山市長布里德也承認,上個月,在州長紐森在高檔餐館出席不同家庭出席的晚宴之後,隔天,布里德也在同樣地點出席高級晚宴。

由於新冠肺炎疫情在Santa Clara 縣還處於嚴峻水平,該縣發出一系列抗疫指引,其中一項是社交聚會,應該限制在最多三個家庭。

但在感恩節那天,Liccardo和妻子一起到他父母親在Saratoga的家過感恩節,一起在後院戶外吃飯的還有他的嫂嫂。

吃完飯後,弟弟才過來,但是其中一個姊姊和其兒子與媳婦也加入,這意味著在聚會的八個人當中,共有五戶家庭的人,超出了三戶家庭的指引。

Liccardo發表聲明解釋,聚會中,戶外吃飯的三桌有一定的距離,沒有吃飯的時候,大家都有戴口罩,過去的感恩節有更多人會過來,因為父母有5個孩子,包括Liccardo,今年在疫情下,許多家人都留在家中。

針對自己違反了Santa Clara縣在11月13日發出的抗疫指引,Liccardo發表聲明道歉,說身為公職人員,有義務嚴格遵守衛生指引,不應該不理會,並承諾會做得更好。

而舊金山市長布里德則承認,在11月7日到Napa縣Yountville市的米其林三星餐廳French Laundry,出席舊金山亞洲藝術委員會成員,呂羅婉雯的60歲生日晚餐,她的家翁是香港億萬富翁呂志和。

市長發言人表示,共有八人同桌,但沒有聲明這八個人是否來自少過三個家庭的成員,當時該縣准許在餐館內用餐,但是加州已經不鼓勵超過三戶家庭的聚會。

布里德在這晚餐三天後完全禁止舊金山餐館提供堂食服務。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。