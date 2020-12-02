聖荷西市長感恩節與家人群聚違反抗疫指引（視頻）



【KTSF 歐志洲的報導】

聖荷西市長Sam Liccardo因為在感恩節和不同住的其他家人聚會，違反Santa Clara 縣的抗疫指引，周二發表聲明道歉。另外，舊金山市長布里德也承認，上個月，在州長紐森在高檔餐館出席不同家庭出席的晚宴之後，隔天，布里德也在同樣地點出席高級晚宴。

由於新冠肺炎疫情在Santa Clara 縣還處於嚴峻水平，該縣發出一系列抗疫指引，其中一項是社交聚會，應該限制在最多三個家庭。

但在感恩節那天，Liccardo和妻子一起到他父母親在Saratoga的家過感恩節，一起在後院戶外吃飯的還有他的嫂嫂。

吃完飯後，弟弟才過來，但是其中一個姊姊和其兒子與媳婦也加入，這意味著在聚會的八個人當中，共有五戶家庭的人，超出了三戶家庭的指引。

Liccardo發表聲明解釋，聚會中，戶外吃飯的三桌有一定的距離，沒有吃飯的時候，大家都有戴口罩，過去的感恩節有更多人會過來，因為父母有5個孩子，包括Liccardo，今年在疫情下，許多家人都留在家中。

針對自己違反了Santa Clara縣在11月13日發出的抗疫指引，Liccardo發表聲明道歉，說身為公職人員，有義務嚴格遵守衛生指引，不應該不理會，並承諾會做得更好。

而舊金山市長布里德則承認，在11月7日到Napa縣Yountville市的米其林三星餐廳French Laundry，出席舊金山亞洲藝術委員會成員，呂羅婉雯的60歲生日晚餐，她的家翁是香港億萬富翁呂志和。

市長發言人表示，共有八人同桌，但沒有聲明這八個人是否來自少過三個家庭的成員，當時該縣准許在餐館內用餐，但是加州已經不鼓勵超過三戶家庭的聚會。

布里德在這晚餐三天後完全禁止舊金山餐館提供堂食服務。

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