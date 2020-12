621圍警總案 黃之鋒, 周庭, 林朗彥被判即時入獄

【有線新聞】

去年621包圍警總案,黃之鋒、周庭和林朗彥均被判即時入獄。當中黃之鋒判監13個半月、周庭判監10個月。裁判官指三人罪行嚴重,為了保障公眾利益,判刑須具阻嚇性。

黃之鋒和林朗彥早上在收押所步上囚車前往西九龍法院。兩人早前都承認煽惑未經批准集結,黃之鋒多一條組織的罪名,他被判入獄13個半月、林朗彥入獄7個月。

至於周庭,她承認煽惑和參與未經批准集結兩條控罪,判監10月,是她首次入獄。她申請保釋等候上訴亦被拒,在庭上低頭流淚。

案發在去年6月21日,裁判官王詩麗在判詞說,3人當日站在夏愨道石壆上叫口號,呼籲附近超過四百名示威者包圍警察總部,肯定知道會有人和應。

當中黃之鋒的刑責不止於當日提起「大聲公」說話的幾秒,案發前一天,他已用電話發訊息安排各人行動,反映他是有計劃犯案,非一時意氣。

他指示堵塞警總出入口有領導角色,叫貶損警員的口號,挑戰警方權威,情節更為嚴重,而且不能忽略集結對人身安全造成的風險。警方在被包圍期間,未能回應61宗999求助,黃之鋒行為十分自私。

至於周庭,裁判官說她在現場逗留15小時,站在黃之鋒旁邊拿起擴音器,又在旁邊舉紙牌,站立時面向群眾一方,她與林朗彥都是積極的參與者。

裁判官多次強調3人的罪行情節嚴重,為了保障公眾利益和生命財產,須判處阻嚇性刑罰,考慮到他們的背景,判緩刑不恰當,即時監禁是唯一合適選項。

