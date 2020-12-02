621圍警總案 黃之鋒, 周庭, 林朗彥被判即時入獄

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去年621包圍警總案，黃之鋒、周庭和林朗彥均被判即時入獄。當中黃之鋒判監13個半月、周庭判監10個月。裁判官指三人罪行嚴重，為了保障公眾利益，判刑須具阻嚇性。

黃之鋒和林朗彥早上在收押所步上囚車前往西九龍法院。兩人早前都承認煽惑未經批准集結，黃之鋒多一條組織的罪名，他被判入獄13個半月、林朗彥入獄7個月。

至於周庭，她承認煽惑和參與未經批准集結兩條控罪，判監10月，是她首次入獄。她申請保釋等候上訴亦被拒，在庭上低頭流淚。

案發在去年6月21日，裁判官王詩麗在判詞說，3人當日站在夏愨道石壆上叫口號，呼籲附近超過四百名示威者包圍警察總部，肯定知道會有人和應。

當中黃之鋒的刑責不止於當日提起「大聲公」說話的幾秒，案發前一天，他已用電話發訊息安排各人行動，反映他是有計劃犯案，非一時意氣。

他指示堵塞警總出入口有領導角色，叫貶損警員的口號，挑戰警方權威，情節更為嚴重，而且不能忽略集結對人身安全造成的風險。警方在被包圍期間，未能回應61宗999求助，黃之鋒行為十分自私。

至於周庭，裁判官說她在現場逗留15小時，站在黃之鋒旁邊拿起擴音器，又在旁邊舉紙牌，站立時面向群眾一方，她與林朗彥都是積極的參與者。

裁判官多次強調3人的罪行情節嚴重，為了保障公眾利益和生命財產，須判處阻嚇性刑罰，考慮到他們的背景，判緩刑不恰當，即時監禁是唯一合適選項。

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