Zappos華裔創辦人謝家華死於火災細節曝光（視頻）

網路鞋商Zappos的華裔創辦人謝家華(Tony Hsieh)上個月27日死於火災,現在關於這場火災的細節雖然曝光,但仍留下許多疑點。

消防人員在11月18日半夜3點45分接到火警報告,這間位於康州New London海邊房子就是謝家華出事的地方。

警局接線員說:「小屋附著在房屋的外部,一名男性被困在裡面,他沒有應門,其他所有人都在屋外,試著把他救出來。」

急救人員說,謝家華被救出後沒有反應,先送到附近醫院,然後由直升機載送到Bridgeport醫院燒傷中心。

關於謝家華是被「困住」(trapped),還是被「圍困」(barricaded)的報導有所不同,這兩者都是現場急救人員在錄音中提供的描述。

周一康乃狄克州法醫官辦公室公布,謝家華是死於吸入性嗆傷,New London警方公布更詳細關於如何發現謝家華,警方說到達現場後,消防人員發現從住宅結構後面散發出的黑煙,現場有人告知一名男子,也就是謝家華,鎖(locked)在一個儲藏區,也就是煙霧從住宅的後部冒出來,他們無法將他帶出,後來消防人員破門而入,才把謝家華拉出來。

根據華爾街日報,這棟價值130萬的海邊房屋,是屬於Zappos職員Rachael Brown,Brown也是謝家華的密友。

根據Fox61引述消息來源,這棟房子是謝家華買給Brown的,Fox61跟謝家華的一位助理Anthony Hebert談過,說他的老闆跟親戚還有密友在New London,但沒有提供更多細節。

Downtown Container Park總經理James Gonzales說:「謝家華非常有遠見,我覺得市中心如果沒有他的眼光,就不會有今天。」

許多人都知道謝家華創辦Zappos,但卻不知道他2009年,將公司賣給亞馬遜後,出資推動拉斯維加斯市中心的改造,紐約時報認為,那才是他留給後人的最重要印記。

謝家華跟死神拔河9天後,在家人的陪伴下11月27日去世,享年46歲。

