研究指新型肺炎輕症病人肺部功能也受損

【KTSF 吳倩妤報導】

英國BBC報導,牛津大學運用新的肺部掃描技術發現,即使是病情相對較輕的新型肺炎病人,他們的肺功能在感染3個月後仍未恢復正常,這個意味著即使是輕微的病情,都可能對病人造成長遠影響,而且後遺症也不限於年長及有長期病患的高風險人士。

BBC報導指,牛津大學醫學院教授Fergus Gleeson領導的團隊,較早前追蹤10個新型肺炎症狀輕微的人,觀察康復後的情況。

他們年齡介乎19至69歲,患病時全部未曾進入深切治療部,亦無需使用呼吸機。

他們康復後接受MRI磁力共振掃描,吸入氙氣以觀察他們的肺部活動,結果發現有8人在感染病毒3個月後,仍有呼吸短促及疲倦癥狀,反映肺部功能有問題,血液無法吸收足夠的空氣,掃描顯示肺部受損害的跡象,凸顯出空氣不容易在血液流動的區域。

Gleeson教授因此建議將研究擴大到一百人,以觀察同樣的現象是否也在不必入院醫治的新型肺炎輕症病人身上出現。

此外,他也有計劃對一組包含各個年齡層的感染者做MRI掃描觀察,旨在確定是否會造成肺部損害,如果肺部受損將會是長期性,或是假以時日可以康復。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。