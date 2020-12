司法部長巴爾指無證據支持大選舞弊指控

【KTSF 張麗月報導】

雖然特朗普總統不斷聲稱選舉被偷竊以及拒絕認輸,但聯邦司法部長巴爾說,司法部找不到足夠證據支持選舉廣泛舞弊的指控。

巴爾接受美聯社訪問時表示,司法部和國土安全部已經調查有關選舉舞弊的指控,結果沒有發現規模足以改變選舉結果的舞弊欺詐,特朗普陣營的指控包括系統性欺詐,以及機器扭曲選票點算。

特朗普總統的法律團隊隨即抨擊司法部,又說他們掌握了證據證明在最少6個州有非法投票的情況出現,特朗普的律師又說,司法部並沒有接見他們的證人。

巴爾以前是特朗普的堅定支持者,在大選前,巴爾曾經表示,在疫情期間,郵寄投票並不安全。

另外巴爾周二又表示,委派特別檢察官John Durham去研究,在調查特朗普在2016年競選運動中政府有沒有做錯,Durham是來自康涅狄格州的檢察官。

特別是,他正在研究FBI在處理調查這件案是否涉及俄羅斯干預特朗普競選陣營的事,有沒有違反法例。

巴爾的委任意味著,Durham的調查將會繼續下去,同時也會調查情報機關,至今Durham只是控告FBI一名初級律師。

