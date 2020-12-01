美國民眾有望12月中接種新冠病毒疫苗（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

從現在起到年底，美國政府將對藥廠研發的新冠病毒疫苗做出多項關鍵決定，於此同時，國土安全部也提醒消費者，謹防新冠肺炎疫苗詐騙。

美國研發的新冠肺炎疫苗已經進入最後審批階段，白宮新冠病毒抗疫小組醫生表示，希望能對新當選的拜登政府簡述美國應對疫情的情況，因為向前邁進至關重要。

白宮抗疫小組協調員Deborah Birx醫生說：「過去9個月中，我們一直在開發複雜的數據庫，將全國各地乃至縣級的信息匯集在一起，我們可以看到誰確診了，誰生病了，可以看到這種病毒在社區中的傳播。」

聯邦疾病防控中心（CDC）疫苗諮詢委員會將於12月1號舉行緊急會議，拜登的疫情諮詢委員會成員表示，這是一件好兆頭。

拜登疫情諮詢委員會成員Rick Bright說：「他們將進一步討論如何確定該疫苗的優先級，主要是因為我們知道該疫苗的劑量非常有限。」

聯邦食品及藥物管理局（FDA）疫苗諮詢委員會將於12月10號，考慮對Pfizer藥廠的疫苗是否做緊急使用授權，而FDA是否批准也將需要幾天，甚至幾週的時間，有專家預估，疫苗最快可在12月12或13號進行接種。

於此同時，國土安全部以及FDA都提醒民眾，謹防潛在的新冠病毒疫苗詐騙，敦促民眾不要延遲或停止適當的治療，調查人員正在監視成千上萬個虛假網站，並尋找在線銷售假藥的證據，國土安全部已分析了6萬多個涉嫌與新冠病毒相關的欺詐網站。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。