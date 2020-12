美國民眾有望12月中接種新冠病毒疫苗（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

從現在起到年底,美國政府將對藥廠研發的新冠病毒疫苗做出多項關鍵決定,於此同時,國土安全部也提醒消費者,謹防新冠肺炎疫苗詐騙。

美國研發的新冠肺炎疫苗已經進入最後審批階段,白宮新冠病毒抗疫小組醫生表示,希望能對新當選的拜登政府簡述美國應對疫情的情況,因為向前邁進至關重要。

白宮抗疫小組協調員Deborah Birx醫生說:「過去9個月中,我們一直在開發複雜的數據庫,將全國各地乃至縣級的信息匯集在一起,我們可以看到誰確診了,誰生病了,可以看到這種病毒在社區中的傳播。」

聯邦疾病防控中心(CDC)疫苗諮詢委員會將於12月1號舉行緊急會議,拜登的疫情諮詢委員會成員表示,這是一件好兆頭。

拜登疫情諮詢委員會成員Rick Bright說:「他們將進一步討論如何確定該疫苗的優先級,主要是因為我們知道該疫苗的劑量非常有限。」

聯邦食品及藥物管理局(FDA)疫苗諮詢委員會將於12月10號,考慮對Pfizer藥廠的疫苗是否做緊急使用授權,而FDA是否批准也將需要幾天,甚至幾週的時間,有專家預估,疫苗最快可在12月12或13號進行接種。

於此同時,國土安全部以及FDA都提醒民眾,謹防潛在的新冠病毒疫苗詐騙,敦促民眾不要延遲或停止適當的治療,調查人員正在監視成千上萬個虛假網站,並尋找在線銷售假藥的證據,國土安全部已分析了6萬多個涉嫌與新冠病毒相關的欺詐網站。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。