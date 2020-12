【有線新聞】

美國財政部宣佈制裁一間中國公司,指其支持委內瑞拉的馬杜羅政權打壓民主。

財政部發聲明,制裁中國電子進出口有限公司,凍結公司在美國的資產,並禁止美國人跟其交易。

財政部指出,該公司支持委內瑞拉馬杜羅政權,限制互聯網服務,並對馬杜羅的政敵進行數碼監控及網絡任務。

財長Steve Mnuchin表示,馬杜羅依賴這類公司協助推動獨裁統治,並顯示他將權力置於民主價值和進展之上。

