【KTSF 江良慧報導】

美國在11月總共有超過400萬宗新型肺炎新症,多過全球大部分國家的總病例,只有印度和巴西例外,公共衛生專家警告,美國在年底前會繼續出現破紀錄的病例數目。

美國周日有超過93,000名新型肺炎患者要入院治療,再次創住院人數新紀錄,但周日的新症就只有138,903宗,比前一天的155,000多人和星期五破紀錄的200,500多人少。

不過有分析就指,週末過後的數字通常會下跌,因為週末期間部分診所和檢測中心休息,加上是感恩節長周末,預計未來幾天數字會下降,但之後隨著積壓的檢測有結果,病例數字應該還是會再飆升。

目前全球有6280萬宗新型肺炎確診個案,而美國則有超過1330萬宗確診病例,當中超過267,000人不治,佔全球140萬死亡人數5分1。

